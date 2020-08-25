Как пандемия изменила экономику и рынок труда

— Последствия пандемии глобальны, так как она ускорила многие процессы. Это самый быстрый по изменениям, по внедрению чего-то кризис. Можно называть его революцией — кому как нравится. У нас произошли глобальные изменения в удаленной занятости: те изменения, которые эволюционно шли, моментально стали новой нормой. То, что было доступно, в принципе, всем, но использовалось от случая к случаю, превратилось в продукт ежедневного использования.

Кардинальные изменения произошли в образовании: со скрипом, но огромное количество преподавателей научилось работать дистанционно, раньше они этого не умели. Ученики научились — если раньше это были единицы, то на сегодняшний день это десятки процентов. И они начнут комбинировать оффлайн и онлайн. Все ждали прорыва в области онлайн-обучения, но ждали не с той стороны. Произошел переход не технический, а ментальный, а технологии подтянутся очень быстро. И если раньше ученику необходимо было находиться в транспортной доступности от места обучения, сейчас эта проблема решена так же, как и на рынке труда — можно нанимать людей без привязки к географии. В этом я вижу шанс для возрождения экономики регионов, уровень доходов в которых сильно уступает крупным городам. Это хорошая новость для региональных специалистов — значительная часть из них получит новые возможности трудоустройства и более высокие зарплаты. Для высококлассных специалистов в крупных городах новость не такая хорошая — раньше они ходили в офис и не испытывали конкуренции из-за специалистов из мелких городов.

Средняя зарплата не изменится, но произойдет перебалансировка. Есть шанс, что в регионах начнет возрождаться жизнь: не будет смысла в оттоке из мелких городов, а зарабатываемые деньги начнут вкладывать в экономику регионов.

Комментарий и фото предоставлены пресс-службой сервиса SuperJob