Нескольким тысячам новосибирцев в 2022 году придется переоформить свои земельные участки

С 1 марта 2022 года земельные участки со статусом «временный» станут «архивными».

Это означает, что владельцам таких «архивных» объектов необходимо будет заново проходить процедуру образования земельного участка, сообщила в пресс-службе Управления Росреестра по Новосибирской области.

По данным управления, в регионе на 1 февраля 2022 года таких участков насчитывается около 18 тысяч, их владельцами в основном являются граждане.

Что такое «временный статус»?

В период с 1 марта 2008 года до 01 января 2017 года «временный» статус присваивался земельным участкам, поставленным на государственный кадастровый учет, но в отношении которых, права не были зарегистрированы.

— С 01 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон № 218-ФЗ о государственной регистрации недвижимости и с этого момента «временный» статус земельным участкам больше не присваивается. Законодатель понимал, что в стране достаточно много земельных участков, права на которые не содержатся в Едином государственном реестре

недвижимости, и установил переходный период: до 1 марта 2022 года владельцы земельных участков могут завершить процедуру их оформления и внести сведения о правах в Единый государственный реестр недвижимости, — поясняет заместитель руководителя управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Ивчатова.

В противном случае все земельные участки со статусов «временный» после 1 марта будут переведены в статус «архивный».

Что означает изменение статуса на «архивный»?

Фактически изменение статуса участка на «архивный» говорит о том, что объект снят с кадастрового учета. Однако, это не означает, что земельный участок с соответствующими характеристиками (в том числе в тех же границах) не может быть сформирован вновь.

Чтобы не проводить повторно процедуру образования земельного участка, в том числе кадастровые работы, и «сохранить» ранее внесенные сведения о земельном участке, новосибирцам рекомендовали до 1 марта 2022 года обратиться с заявлением о государственной регистрации права с приложением к нему необходимых правоустанавливающих документов в любой офис МФЦ.

За регистрацию права взимается государственная пошлина, которая составляет для граждан 350 рублей.

Как узнать статус объекта недвижимости в ЕГРН?

Информацию о статусе земельного участка можно посмотреть:

— в имеющейся выписке из ЕГРН или заказать Выписку из ЕГРН об объекте недвижимости через портал Госуслуг либо в офисе МФЦ;

— на Публичной кадастровой карте.

Материал подготовлен Управлением Росреестра и филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новосибирской области