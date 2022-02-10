Как прописаться на даче

Во-первых, прописаться можно только в домах в садовых объединениях, для огороднических объединений такой возможности не предусмотрено.

— Учитывать следует также назначение территориальной зоны, в которой находится здание, так, в частности, она должно включать возможность строительства жилых домов, — объясняет агентству «Прайм» доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

Во-вторых, сам дом должен соответствовать ряду требований закона, в частности, быть зарегистрирован в Едином госреестре недвижимости и иметь адрес.

— При этом прописаться нельзя в тех домах, которые были оформлены до 1 января 2019 года, и назначение дома указано как «нежилое». Такие дачи считаются садовыми домами. Но можно инициировать процедуру перевода её в статус «жилого дома», — говорит Солдатова.

Для этого, по ее словам, необходимо провести специальную техническую экспертизу в аккредитованной организации. Список требований к капитальному дому довольно внушителен: он должен быть подключён ко всем инженерным коммуникациям, иметь систему отопления для проживания зимой, капитальный фундамент и надёжные конструкции. Кроме того, дом не может быть выше, чем три этажа, а также соответствовать иным строительным нормам и правилам (отступы от красных линий, границ земельного участка), отмечает юрист.

После этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана и поставить дом на кадастровый учет. Также вам нужно решение муниципальных властей о переводе дома в жилой.

При соблюдении всех указанных требований регистрация по месту жительства оформляется через МФЦ и уполномоченный орган МВД. Сделать двойную постоянную регистрацию в квартире и даче нельзя, уточняет специалист, но можно «одну из них сделать в статусе регистрации по месту пребывания, например, для того, чтобы прикрепиться к медучреждению».