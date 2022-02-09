Новосибирский мусор могут начать вывозить на свалку под Бердском

— Сегодня на полигонах «Спецавтохозяйства» более 60% объемов отходов региона, именно это приводит к их быстрому наполнению. Сегодня на Левобережном полигоне остаточная вместимость составляет 3,5 млн кубометров. Сложность реализации инвестпроектов на полигоне заключается в необходимости инвестпрограммы, которую мы сейчас не можем создать, потому что действует концессия, и в рамках территориальной схемы полигоны закрыты, что практически исключает согласование инвестиционного проекта, — сообщил директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков на круглом столе в Заксобрании области.

— Потоки будут перенаправляться на другие полигоны. Такой опыт уже есть: когда закрылся полигон СО РАН, отходы перенаправили в другое место, при этом тарифы для населения остались прежние. Помимо гусинобродского полигона, есть и другие, например бердский, — пояснила начальник управления благоустройства министерства ЖКХ Новосибирской области Наталья Аббасова.

Председатель комитета по АПК, депутат Денис Субботин поинтересовался, куда будут направляться отходы после того, как мощности Левобережного полигона закончатся, пишет nsk.dk.ru

Напомним, на минувшей неделе на подведении итогов работы департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска в 2021 году начальник ведомства Дмитрий Перязев сообщил, что Левобережный полигон будет заполнен в ближайшие 1,5 года. В ответ мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил найти альтернативные площадки для складирования твердых коммунальных отходов. По словам Перязева, на проектирование и строительство нового полигона уйдут около двух лет. Ранее власти города также говорили о том, что Гусинобродский полигон работает на пределе емкости.

3 февраля на сессии регионального парламента губернатор области Андрей Травников объявил о том, что регион будет расторгать концессионное соглашение о строительстве двух мусоросортировочных полигонов с ООО «Экология-Новосибирск».

Между тем ситуация с мусорным полигоном в Бердске тоже неоднозначна. На круглом столе, который провело реготделение КПРФ в конце прошлого года, депутат города Бердска Елена Белова рассказывала о том, что жители категорически против появления еще одной свалки в окрестностях города. Емкости действующего полигона тоже ограничены.