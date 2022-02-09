Новосибирский мусор могут начать вывозить на свалку под Бердском

— Сегодня на полигонах «Спецавтохозяйства» более 60% объемов отходов региона, именно это приводит к их быстрому наполнению. Сегодня на Левобережном полигоне остаточная вместимость составляет 3,5 млн кубометров. Сложность реализации инвестпроектов на полигоне заключается в необходимости инвестпрограммы, которую мы сейчас не можем создать, потому что действует концессия, и в рамках территориальной схемы полигоны закрыты, что практически исключает согласование инвестиционного проекта, — сообщил директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков на круглом столе в Заксобрании области.
nsk.dk.ru.
— Потоки будут перенаправляться на другие полигоны. Такой опыт уже есть: когда закрылся полигон СО РАН, отходы перенаправили в другое место, при этом тарифы для населения остались прежние. Помимо гусинобродского полигона, есть и другие, например бердский, — пояснила начальник управления благоустройства министерства ЖКХ Новосибирской области Наталья Аббасова.
Напомним, на минувшей неделе на подведении итогов работы департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска в 2021 году начальник ведомства Дмитрий Перязев сообщил, что Левобережный полигон будет заполнен в ближайшие 1,5 года. В ответ мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил найти альтернативные площадки для складирования твердых коммунальных отходов. По словам Перязева, на проектирование и строительство нового полигона уйдут около двух лет. Ранее власти города также говорили о том, что Гусинобродский полигон работает на пределе емкости.
3 февраля на сессии регионального парламента губернатор области Андрей Травников объявил о том, что регион будет расторгать концессионное соглашение о строительстве двух мусоросортировочных полигонов с ООО «Экология-Новосибирск».
Между тем ситуация с мусорным полигоном в Бердске тоже неоднозначна. На круглом столе, который провело реготделение КПРФ в конце прошлого года, депутат города Бердска Елена Белова рассказывала о том, что жители категорически против появления еще одной свалки в окрестностях города. Емкости действующего полигона тоже ограничены.
Фото из группы МУП «Спецавтохозяйство» ВКонтакте
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