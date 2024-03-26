Новосибирский алкоголик прописал в своем доме 37 мигрантов

В Новосибирске произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб владелец. После тушения выяснилось, что в доме, кроме покойного, было прописано 37 мигрантов.

По словам главы городского управления по делам ГО и ЧС Александра Ерохина, погибший мужчина часто злоупотреблял алкоголем.

— 78% пожаров в городе происходят по аналогичным причинам, — отметил Ерохин на аппаратном совещании в мэрии.

Исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов предложил усилить профилактическую работу социальных и миграционных служб.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский депутат предложил меры борьбы с мигрантами-террористами.