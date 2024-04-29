S7 возобновила рейсы между Новосибирском и Калининградом

Авиакомпания S7 возобновила перелёты между Новосибирском и Калининградом.
Первый рейс уже состоялся. Самолёты будут летать по этому маршруту два раза в неделю — по средам и воскресеньям.
Из Новосибирска самолёт отправляется в 14:35 и приземляется в Калининграде в 15:25 по местному времени. В пути он проведёт шесть часов.
Обратный рейс вылетает в 16:15. Сибиряки смогут ощутить родную землю под ногами уже в 2:40, если учесть разницу в часовых поясах.
Сейчас S7 увеличивает количество рейсов к лету.
Ранее редакция сообщала о том, что S7 Airlines возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Алма-Ату и Астану.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Алёна Пятенок
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