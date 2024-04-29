Цыганка обманула кассира в Новосибирске

Цыганка обманула кассира в магазине на улице Ипподромской.
Ее удалось догнать и вернуть деньги в кассу.
— А в чем проблема? — говорит женщина на видео в паблике «Новосибирск с огоньком».
По словам очевидцев, на видео было видно, как женщина, не отдавая деньги, вышла из магазина.
— Телефон убери. Я не буду с вами тогда разговаривать. Я не обманываю, — отвечала та.
В конце спора цыганка отдала 1 тысячу рублей.
— О, она любит по метро ходить и во все киоски заходить. Уже запомнили ее, — прокомментировала ситуацию одна из жительниц Новосибирска.
Ранее редакция сообщала о том, что личности подростков, которые домогались 13-летней школьницы в Новосибирске установлены.
Источник фото: Новосибирск с огоньком в Телеграм
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