Цыганка обманула кассира в Новосибирске

Цыганка обманула кассира в магазине на улице Ипподромской.

Ее удалось догнать и вернуть деньги в кассу.

— А в чем проблема? — говорит женщина на видео в паблике «Новосибирск с огоньком».

По словам очевидцев, на видео было видно, как женщина, не отдавая деньги, вышла из магазина.

— Телефон убери. Я не буду с вами тогда разговаривать. Я не обманываю, — отвечала та.

В конце спора цыганка отдала 1 тысячу рублей.

— О, она любит по метро ходить и во все киоски заходить. Уже запомнили ее, — прокомментировала ситуацию одна из жительниц Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что личности подростков, которые домогались 13-летней школьницы в Новосибирске установлены.