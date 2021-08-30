Вместе с музыкантами путешествует столетний рояль

Идея фестиваля принадлежит известному виолончелисту, заслуженному артисту России Борису Андрианову. Звезды российского исполнительского искусства приезжают с концертами в отдаленные уголки страны, чтобы познакомить местных жителей с лучшими образцами классического искусства в эталонном исполнении. Фестиваль вот уже вот уже восемь лет исследует регионы России, но впервые приехал в Сибирь в рамках нацпроекта «Культура». Борис Андрианов (виолончель), Николай Сивчук (баян), Станислав Янковский (кларнет), Федор Кабельский (скрипка), Дмитрий Илларионов (гитара), Петр Лаул (фортепиано) и ведущий Артем Варгафтик открыли концертный тур выступлением в Доме культуры Маслянино.

— Идея была авантюрная – играть концерты с друзьями, в необычных исторических местах. Мы и не представляли, что наше начинание выльется в такой большой фестиваль. Это сегодня мы играли в Доме культуры, в зале, а обычно мы даем концерты на открытом воздухе, под палящим солнцем, под дождем, с ветром – никогда не знаешь, как пройдет концерт. Люди в далеких селениях нередко вообще не знакомы с классической музыкой в живом звучании, наша миссия – заразить их красотой музыки, — рассказал Борис Андрианов.

Вместе с музыкантами по Новосибирской области путешествует столетний рояль фирмы «Шредер», который специально на протяжении года готовился фортепианными мастерами к участию в Экспедиции.

— Механизм рояля изготовлен во Франции, в Париже, и с тех пор вмешательств не было, даже молоточки родные. Таким образом, звук будет аутентичным, 1915 года, таким, как он был создан, — говорит фортепианный мастер Константин Ломатченко. — В итоге получился замечательный инструмент, который уже получил наивысшие оценки среди профессиональных пианистов, надеюсь, публика по достоинству оценит богатство тембра рояля-путешественника, — отметил один из участников Экспедиции, артист Новосибирской филармонии Станислав Янковский.

В программе концертов наряду с камерными сочинениями классиков – Бетховена, Пьяццолы, Альбениса, прозвучала и современная музыка, в том числе авторства самих участников экспедиции, и даже премьера — трио Пуленка «Приглашение в замок».

Следующие выступления музыкантов пройдут в Парке культуры и отдыха им. И.В. Коротеева г. Искитима (30.08); в «Точке кипения» Академгородка в Новосибирске (31.08); на площади перед Домом культуры «Обь» в с. Ташара Мошковского р-на (02.09), а также в Государственном концертном зале имени А.М. Каца в Новосибирске (03.09). Вход на все концерты свободный.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ. Организатор мероприятия – ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ».

Возраст: 12+