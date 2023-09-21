Несколько районов области могут исчезнуть из-за миграции населения в Новосибирск

Правительство Новосибирской области представило депутатам Законодательного собрания отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года за 2022 год.

Неудачи года

Заместитель министра экономического развития Виталий Шовтак напомнил, что в стратегии предусмотрены три сценария развития (консервативный, инновационный и целевой, направленный на внешние рынки).

— Экономика региона и страны в целом в 2022 году работала в условиях жестких санкционных ограничений со стороны недружественных стран, нестабильности в мировой экономике, а также высокой ключевой ставки Центрального Банка, которая доходила до 20 процентов. Поэтому мы выбрали консервативный вариант, — отметил докладчик на заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.

От уточнил, что в рамках плана предусмотрено 212 показателей. По итогам 2022 года 117 показателей превысили планируемые значения, 20 – в пределах плана, 59 показателей (это 27,9%) – не исполнены.

Перечисляя показатели, где не удалось достигнуть плановых значений, Виталий Шовтак назвал среднегодовую численность постоянного населения.

— Не удалось достичь этого показателя буквально на 100 человек, тем не менее, факт недостижения вызывает опасения, — отметил замминистра.

Второй показатель, по которому не удалось достигнуть Индекс физического объема валового регионального продукта составил 101,4% вместо запланированных 103%. Не выполнен показатель «доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей» – 22,8% вместо 24,2%.

— Сама ситуация, что Новосибирская область, обладая высоким инновационным и научным потенциалом недовыполняет этот показатель, требует дополнительных управленческих мероприятий, — прокомментировал Виталий Шовтак.

Следующий показатель, по которому не удалось достигнуть плана — Индекс физического объема инвестиций в основной капитал при плане 102,5% составил 84,9%. То есть, реальные инвестиции в основной капитал сократились на 15%.

— Этому есть и объективные причины, прежде всего, процентная ставка ЦБ, которая не могла не сказаться на инвестиционной деятельности. Это серьезный вызов развитию региона, поскольку инвестиции определяют темпы развития в будущем, – отметил замминистра.

Среди недостигнутых показателей – ожидаемая продолжительности жизни при рождении. При плане 72,2 года фактический показатель 71,5. Не достигнут и общий коэффициент рождаемости. Зато коэффициент миграционного прироста выше плановых значений.

— Миграционный прирост компенсировал нашу естественную убыль, но мы должны понимать, что миграционный прирост требует дополнительного внимания, так как имеет и отрицательные моменты, которые в будущем могут сказаться на внутренней экономической и социальной ситуации, — отметил докладчик.

По данным отчета, численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума снизилась на 2,3 процентных пункта. Ухудшение произошло по показателям: реальные денежные доходы населения, индекс реальной начисленной заработной платы, в процентах к предыдущему году. В то же время выросла среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, составившая 53 756 рублей.

При этом объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области резидентами действующих парковых проектов составил 342,5% (вместо 840 млн рублей получено 2,877 млрд рублей).

Дисбаланс финансирования

Свое недоумение данными демографии высказал заместитель председателя комитета Дмитрий Франчук:

— На ваших слайдах по демографии отправная точка 2018 год. Но закончилась избирательная кампания и мы все видим реальные цифры (по количеству избирателей). Видимо, нет разделения между Новосибирской агломерацией и остальными районами. Например, у меня на округе по сравнению с 2018 годом убыль населения больше 10% (Депутат избран по 4 округу, Барабинский, Здвинский районы. — Ред.). А у вас в «зеленой» зоне — 100,2%, — прокомментировал он.

Замминистра признал существование дисбаланса между численностью населения в Новосибирской агломерации и всей остальной территорией области:

— Агломерация вбирает в себя весь миграционный прирост, кроме того, существует внутрирегиональная миграция. Происходит «стягивание» населения в Новосибирскую агломерацию, что обескровливает наши муниципальные образования. Процесс отчасти закономерный, поскольку в агломерации концентрируется большая часть производств, здесь более высокие зарплаты, есть вся социальная инфраструктура. В то же время на реализацию программы комплексного развития территории из областного бюджета направлено около 1 млрд рублей, — охарактеризовал ситуацию чиновник.

Дмитрий Франчук предложил поменять приоритеты в стратегии и разграничить мероприятия по развитию Новосибирской агломерации и других местностей.

— С учетом того, что в 2024 году Новосибирская область не будет участвовать в КРСТ, стоит перенаправить бюджет на софинансирование мероприятий по улучшению материально-технической базы аграрных лицеев, которые как раз воспитывают такие кадры на селе, — добавил он.

Депутат Иван Мороз также поинтересовался, какие меры предпринимаются правительством, чтобы сохранить прирост населения в отдаленных селах.

— Есть ли в плане какая-то корректировка, чтобы сохранить прирост населения в отдаленных районах? Если мер не принять, то через десять лет таких районов, как Кыштовский, Северный, Усть-Таркский, Венгеровский не будет. Надо повернуть процесс. Но вижу, плана такого нет, — констатировал он.

Вице-спикер Законодательного собрания Ирина Диденко уверена, что территориальный подход в реализации стратегии социально-экономического развития области должен быть отражен более ярко. По ее словам, в развитии КРСТ регион дальше Бердска не ушел, поэтому предложила оказывать помощь различным муниципалитетам региона. Одним из способов поддержки предприятий вице-спикер назвала господдержку по отраслям экономики.

— Надеемся, что стратегия будет актуализирована. В том числе, в отношении программ развития экономики, инвестиционной деятельности, развития малого и среднего предпринимательства. Очень надеюсь, что у нас появится отраслевая программа развития экономики, которая будет учитывать и географический признак, — отметила Ирина Диденко.

Вице-спикер подчеркнула, что на территориях региона сегодня особенно остро стоит кадровая проблема.

— Не случайно сегодня прозвучали предложения об организации обучения на местах, усилении целевого обучения. Мы считаем, что в ряде программ эти инициативы должны быть закреплены. Такие возможности есть, — убеждена Ирина Диденко.

Ранее редакция сообщала, что жители одного из сёл в Новосибирской области пожаловались на нехватку почтальонов.