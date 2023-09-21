На матч ХК «Сибирь» и омского «Авангарда» раскуплены все билеты на трибунах

Сегодня, 21 сентября, новая ледовая Арена будет переполнена болельщиками. Ажиотаж ожидается на матче сибиряков с омским «Авангардом».

На домашнюю игру уже раскуплены все билеты на трибунах. Об этом сообщается на сайте «Сибирь-Арена».

Свободными на утро четверга остались только 70 мест в зоне ресторана. В этой зоне один билет стоит 8990 рублей.

Стоит отметить, что в рамках КХЛ команды встречались 64 раза. 31 раз в основное время победу праздновал «Авангард», «Сибирь» побеждала в 13 матчах. В овертайме омичи были сильнее в 8 встречах, 3 выигрывали новосибирцы. В серии послематчевых буллитов преимущество также у команды с берегов Иртыша: 5 побед у «Авангарда» и 4 у «Сибири». 170 шайб забросили хоккеисты омского клуба и 123 — новосибирского.

Ранее редакция сообщала о том, что Тейлор Бек из ХК «Сибирь» рассказал, кого он считает лучшим вратарем КХЛ.