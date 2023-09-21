Прокуратура выявила более 900 нарушений на остановках Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области проверила наличие остановочных павильонов и их соответствие обязательным требованиям.

Установлено, что 934 остановки не соответствуют нормативным требованиям: отсутствуют остановочные павильоны, они не оборудованы освещением и другими обязательными элементами, сообщили ведомстве.

— На остановках отсутствовали посадочные площадки, контейнеры для сбора мусора, дорожные знаки, разметки, — уточнили в прокуратуре.

По результатам проверок, прокуроры внесено 132 представления и направили в суд 78 исков к органам местного самоуправления о приведении остановок в нормативное состояние, возбуждено 11 дел об административных правонарушениях.

В прокуратуре добавили, что 43 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, четверо — к административной (назначены штрафы на общую сумму 80 тыс. рублей), приведено в нормативное состояние 105 остановок.

Прокуратура взяла на контроль фактическое устранение нарушений по остальным остановкам.

Ранее редакция сообщала, что Скат установит в Новосибирске 20 автобусных остановок.