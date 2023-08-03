Жители одного из сёл в Новосибирской области пожаловались на нехватку почтальонов

Отделение почты в населённом пункте Решеты перевели на 2-дневный режим работы.

— В селе работали 5 почтальонов, но им понизили зарплату, и они уволились, — рассказала журналистам Infopro54 специалист администрации Решетовского сельсовета Ольга Коротыч. — Получать по 5-7 тысяч рублей никто не хочет. Бывшие почтальоны встали на учёт на местной бирже труда.

Она добавила, что в село теперь почтальоны приезжают из соседней деревни Черновка. Происходит это лишь два раза в неделю исключительно для того, чтобы выдать деньги пенсионерам, рассказывают местные жители.

В пресс-службе Почты России проблему фактически не признали:

— В селе Решёты почтовое отделение работает два раза в неделю. Во вторник и четверг, с 09:00 до 15:00 жители села получают все почтовые услуги — пенсии, пособия, письма, газеты, посылки. Мы, по-прежнему, принимаем оплату за коммунальные платежи, денежные переводы, оформляем подписку и др. Мы понимаем важность социальной функции почты, особенно в селе, поэтому сотрудничаем с центрами занятости, а также местными администрациями, чтобы в кратчайшие сроки найти сотрудников на открытые вакансии, — сообщили в компании.

Однако жители утверждают, что оправить письма теперь не могут. А платить за коммунальные услуги им приходится либо через интернет, либо через кассу банка, но там принимают платежи лишь три раза в неделю. Поэтому в часы работы скапливаются большие очереди.

Интернет есть не у всех. Треть населения — пенсионеры.

Обращение от жителей села поступило и депутату Госдумы РФ Александру Аксёненко.

— Почтальонов переводят с 0,5 ставки на 0,3 и 0,2 ставки по оплате труда. Почтальоны не согласны с решением руководства о понижении ставок, — заявил в своём аккаунте в социальных сетях федеральный парламентарий.

Депутат также сообщил, что обратился к руководителю УФПС Новосибирской области АО «Почта России» Александру Завьялову с просьбой сохранить почтовое отделение в с. Решеты, чтобы не допустить «ухудшения качества жизни жителей».

Ранее редакция сообщала, что на ремонт пяти почтовых отделений в Новосибирской области выделено дополнительно 12,6 млн рублей.