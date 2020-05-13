Несостоявшимся туристам деньги могут не вернуть

В Госдуму внесен проект закона о том, что в случае чрезвычайной ситуации правительство РФ может принять решение о невозврате средств за путевки и билеты на транспорт несостоявшимся туристам.

— При угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части или в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов угрозы их жизни и здоровью, опасности причинения вреда их имуществу правительство может принять решение о приостановлении обязательств туроператоров по возврату туристам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм при условии предоставления таким туроператором туристам обязательства об обеспечении предоставления им в установленный срок равнозначного туристского продукта, — говорится в пояснительной записке законопроекта № 953580 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ.

Что касается билетов, то, как следует из пояснительной записки законопроекта, размещенного на сайте Госдумы РФ, в данном случае о предоставлении «равнозначного продукта» не говорится.

— Законопроект предусматривает право правительства Российской Федерации устанавливать особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, а также возврата платы за проезд пассажира и провоз его багажа, — сообщается в тексте документа.

Какие именно особенности изменения возврата платы за проезд — пока не ясно. Однако, как показывает практика, ряд авиакомпаний уже в настоящий момент предлагает несостоявшимся туристам воспользоваться так называемым ваучером.

— Предлагаем рассмотреть замену возврата стоимости бронирования на сертификат, — сообщает, в частности, авиакомпания S7 в ответ на запрос о возврате стоимости билетов класса «эконом» на рейс от Новосибирска до Москвы, запланированный на конец марта. — В течение 365 дней им можно будет оплатить билеты на рейсы S7 Airlines и партнеров. Возврат будет оформлен моментально, cборы за возврат будут отменены. Понимаем, что в текущей ситуации расходы на путешествия становятся не самыми приоритетными. Возможно, вы не планируете перелеты в ближайшее время. Поэтому обращаем внимание: ограничений по периоду пролета нет, вы сможете выбрать рейс, доступный на момент покупки. Например: оплатить сертификатом в апреле 2021 года, а лететь — в 2022 году.

При этом, как сообщают в компании, пока вопрос о возврате средств пассажирам рейса еще не решен, а рассматривается в экономическом отделе S7. Но из-за ситуации с пандемией срок рассмотрения пришлось увеличить с 30 до 60 рабочих дней.

Некоторые из авиакомпаний уже начали рассчитываться ваучерами.

— «Победа» не стала дожидаться решения правительства и уже выдала пассажирам отмененных рейсов ваучеры вместо денег, — сообщает известный блогер-путешественник Илья Варламов.

Несмотря на то, что данный законопроект не прошел еще даже первое чтение, по мнению депутата Госдумы, члена комитета по бюджету и налоговой политике Веры Ганзя, это уже решенный вопрос — в связи с наделением правительства РФ соответствующими полномочиями. В то же время, как считает депутат, данная мера лишний раз ударит по кошелькам значительной части сограждан.

— Людям сейчас есть нечего, у них каждая копейка идет на то, чтобы поддержать свое существование, накормить детей, — говорит Ганзя в комментарии Infopro54. — А им предлагают такую услугу, которой они, может быть, вообще никогда не воспользуются — ваучер и аналогичный туристический продукт. Люди, может, уже в отпуск не поедут, они год копили деньги, а теперь им их не возвращают, а предлагают вместо них какой-то «туристический продукт». Бред! Это поддержка однобокая. Это мера — половинчатая. Но фактически вопрос уже решенный.

Напомним, с 21 марта в Москве, через которую проходит много региональных рейсов, начали вводить карантин из-за коронавируса. Через несколько дней примеру столицы последовали регионы. Власти начали призывать граждан соблюдать режим самоизоляции. Сознательные туристы, планировавшие на это время поездки, решили отменить их, чтобы не попасть на карантин в чужом городе и не способствовать распространению инфекции, но так как режим ЧС в стране не был объявлен, получается, что проявившие сознательность люди рискнули собственными деньгами. Наверное, лучше было поехать и заболеть, пополнив статистику?

Фото: pixabay.com, автор- OrnaW