Высшее образование после пандемии: цифровое будущее или сохранение традиций?

Реализация мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции привела к росту вынужденного социального дистанцирования и переходу от личных контактов к цифровым. Перемены коснулись в том числе высшего образования, которое в нашей стране традиционно использовало в большей степени личные коммуникации в процессе обучения. К чему приведут тенденции к цифровизации и возможен ли в будущем поворот в сторону традиционных образовательных методов?

Вынужденный и во многом внезапный переход к цифровому образованию послужил эффективным индикатором возможностей и проблем отечественной высшей школы. Преподаватели и студенты, с одной стороны, получили шанс в полной мере использовать современные цифровые технологии, с другой — столкнулись не только с недостатком методических разработок в сфере дистанционного образования, технологическими проблемами образовательной инфраструктуры, но и с недостатком цифровых возможностей у самих студентов. Кроме этого, дистанционное обучение пока является непривычным и сложным, с точки зрения психологических установок и предпочтений обучающихся.

Тем не менее эксперты высшего образования признают, что переход (хотя бы частичный) высшего образования к «цифре» неизбежен.

— Образование уже не будет прежним, — утверждает ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ), доктор экономических наук Александр Новиков. — Вузы сегодня оказались в ситуации, когда нужно сделать не «пятилетку за три года», а совершить цифровой прорыв за месяц. С другой стороны, у преподавателей сейчас появилась уникальная возможность освоить все то, что давно откладывалось, и существенно переработать свои учебно-методические материалы.

Тем не менее учебный процесс в вузах идет с соблюдением графиков, но занятия проходят в онлайн-формате. Учебные заведения используют несколько платформ и форматов, выбор которых так или иначе зависит от разрабатываемой в том или ином вузе электронной образовательной среды (ЭИОС). ЭИОС — это комплекс электронных ресурсов, позволяющий организовать учебный процесс дистанционно: файлообменники, системы контроля успеваемости и посещаемости, хранилища учебно-методических материалов и студенческих работ, базы электронных лекций и семинаров и т.д.

В то же время преподаватели используют и другие способы общения со студентами. Например, кафедра физической культуры НГУЭУ практически с самого старта самоограничительных мер стала проводить занятия в Instagram. По словам Александра Новикова, сейчас виртуальные занятия посещают не только студенты, но и все желающие, в том числе из Казахстана.

Но стремительный переход на дистанционные формы обучения сопряжен с целым рядом проблем. Одной из них стала перегруженность студентов.

— Цифровые методы образования делают общение со студентами более персонализированным, — объясняет ректор НГУЭУ. — Если традиционный формат занятий позволял студенту на семинаре «отсидеться» за спинами одногруппников, сейчас так сделать не получится — «цифра» собирает обратную связь индивидуально, от каждого студента.

Безусловно, многие студенты в такой ситуации заявляют о перегруженности.

— Мы провели импровизированный опрос в нашем Instagram-аккаунте. По его итогам 345 из 380 респондентов ответили, что нагрузка и требования действительно увеличились. Такое ощущение связано со сменой подхода, который стал практически индивидуальным к каждому студенту, и с тем, что дистанционные формы обучения пока еще непривычны для аудитории. Есть определенный психологический дискомфорт — сидишь дома и одновременно приходится учиться, выполнять задания, слушать лекции, участвовать в семинарах, все — по расписанию, — говорит Новиков.

Одновременно с этим пару недель назад сами студенты обозначили проблему, которая, в принципе, была ожидаемой — это проблема возможного перерасчета стоимости обучения.

— По этой проблеме четкую позицию занимает Министерство науки и высшего образования РФ. Стоимость обучения закреплена в договоре, где прописаны возможные методы обучения — в том числе дистанционные. Кроме этого, снижение стоимости может обсуждаться только в тех случаях, когда объем и качество образования существенным образом снижаются. Сейчас, судя по отзывам студентов об увеличении нагрузки, такого не наблюдается, — комментирует ректор НГУЭУ.

Несмотря на эти проблемы, высшее образование в сложившихся условиях видит свою функцию не только в образовании, но и в поддержке пострадавших отраслей. Многие вузы уже понимают, что в такой ситуации не стоит «отсиживаться» в стороне. И если роль медицинских, фундаментальных и технических вузов относительно ясна, то гуманитарные вузы используют креативные подходы к поиску своего места в меняющихся социальных связях.

— Новосибирский госуниверситет экономики и управления создал онлайн-платформу бесплатной консультационной поддержки предпринимателей региона, — рассказывает Александр Новиков. — Чтобы получить консультацию, достаточно перейти на сайт ask.nsuem.ru и изложить свою проблему в специальной форме. Наши эксперты в течение двух дней проведут консультацию. В проекте задействованы 35 ведущих экспертов вуза, у которых есть не только теоретическая подготовка, но и обширный практический опыт. Мы уже обработали несколько запросов. Например, собственники компании, оказывающей IT-услуги на УСН 6% и не попадающей в список бизнесов, пострадавших от ситуации с коронавирусом, отмечают, что все их клиенты в этот список попали, так что есть риск значительного снижения выручки. Компанию интересует, какие налоговые льготы она может получить в данной ситуации. Еще один из предпринимателей задает вопрос на перспективу: после пандемии он планирует открыть магазин фермерской продукции и хочет уже сейчас понять, как регистрировать ИП, устанавливать онлайн-кассу, какие затраты его ожидают и можно ли рассчитывать на какую-либо поддержку государства. Вопросы могут быть совершенно разными.

Вузы стремятся перевести в онлайн не только взаимодействие со студентами и партнерами, но и с потенциальными абитуриентами. И если на Западе формат онлайн-экскурсий по вузу, вебинаров и виртуальных встреч с профессорами и руководством вузов уже стали привычным делом, в России такие форматы до недавнего времени использовали немногие.

— С 12 по 22 мая НГУЭУ впервые проводит комплексные онлайн-презентации всех образовательных программ и мастер-классы, посвященные профессиональным темам, подготовке к ЕГЭ, построению посткризисного семейного бюджета и другим интересным вопросам, — отмечает Александр Новиков. — Также запланирована беседа с родителями. С программой презентаций направлений подготовки и расписанием мастер-классов можно ознакомиться здесь. После регистрации на мероприятия участники получают ссылку на онлайн-конференцию в платформе Zoom.

Вместе с тем эксперты прогнозируют изменения на рынке труда, спровоцированные пандемией коронавируса. Изменения в производственных процессах, в механике и способах обслуживания клиентов, нарастающая тенденция к дистанционным и цифровым технологиям коммуникаций неизбежно повлекут за собой перемены в востребованности тех или иных специалистов. Согласно исследованиям Института прогрессивного образования, востребованными после пандемии станут профессионалы в области социальной работы, антикризисного управления, личных финансов. Новостной ИКТ-портал ComNews утверждает, что на смену традиционным предприятиям общепита и HoReCa придут сервисы по доставке и онлайн-бронированию. Впрочем, такие сервисы развивались и ранее, ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в данном случае выступает как дополнительный стимулятор роста. Однако, по мнению ряда экспертов, рост популярности таких профессий слишком привязан к конъюнктуре — по мере ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса, их востребованность будет стабилизироваться.

По мнению экспертов Forbes, долговременный интерес может возникнуть к профессиям антикризисных менеджеров, экспертов по цифровизации, организаторов VR-трансляций, операторов call-центров, экспертов Big Data и т.д. При этом сохранится спрос на программистов. Как видим, эксперты прогнозируют востребованность профессий, непосредственно связанных с организацией дистанционной работы и обслуживания. При этом пока мало говорится о тех специалистах, которые должны будут обслуживать и координировать процессы перехода на дистанционные методы работы. Тем не менее уже сейчас ряд экспертов убежден, что в ближайшем будущем произойдет вынужденное слияние профессиональных областей: в PR-технологиях станет больше цифровых коммуникаций, в агротехнологиях — робототехники и т.д. Станут более востребованы не только IT-специалисты, но и тайм-менеджеры, SMM-специалисты, контент-технологи. Получат развитие такие профессиональные отрасли, как прогнозирование урожайности, агропрогнозирование.

По мнению Александра Новикова, возрастать будет роль именно смежных отраслей знания:

— Университеты начнут открывать новые направления подготовки, совершенствовать и дополнять уже имеющиеся образовательные программы. Сейчас мы приняли решение открыть направление «Статистика» в укрупненной группе «Математика и механика» — новое междисциплинарное направление подготовки, сочетающее в себе статистические инструменты, математическое моделирование и даже элементы информационных технологий. Мы должны понимать, что требования в современном технологическом социуме к специалистам в области статистики применяются совершенно иные, и должны этим требованиям соответствовать. Другие вузы также работают над новыми направлениями.

Конечным потребителем основного продукта, который реализуют университеты, — выпускников — являются работодатели. По их мнению, существенных изменений на рынке труда в ближайшие несколько лет не предвидится. По словам директора представительства компании «Финам» в Новосибирске Андрея Коваленко, наибольшие изменения коснутся малого бизнеса — соискатели, наученные горьким опытом увольнений в период пандемии, будут тщательнее выбирать работодателей. Требования к специалистам останутся прежними, однако, по словам эксперта, коммуникативные навыки станут цениться выше. Что касается развития высоких технологий, то здесь сиюминутных изменений ждать не следует — наука и технология сейчас находятся не на том уровне развития, который мог бы привести к явным изменениям на рынке труда.

Директор по производству ПАО «Сиблитмаш» Андрей Щенников полагает, что коронакризис может поспособствовать росту востребованности специалистов в области IT-технологий, программирования и онлайн-торговли, в то время как традиционный ритейл будет постепенно уходить в прошлое. Однако эксперт согласен с тем, что базовые компетенции — коммуникабельность, обучаемость, разносторонняя образованность — сохранят свою востребованность.

Администрации российских вузов понимают, что новые тенденции ставят задачу по внесению определенных изменений в учебные планы, программы, и готовы к внедрению этих изменений. По мнению экспертов, высшее образование в нынешней ситуации имеет уникальную возможность в кратчайшие сроки внедрить новые технологии обучения.

— Коронавирус уйдет, а опыт использования дистантных технологий останется, — утверждает Александр Новиков. — Вузы активно работают над внедрением этого опыта в повседневную работу. В частности, эксперты НГУЭУ включены в рабочую группу при Департаменте информационных технологий Министерства науки и высшего образования РФ. Основная задача рабочей группы на данном этапе — провести картирование данных, которые находятся в информационных системах университетов, выделив основные сущности и описав наиболее важные атрибуты. Эта информация в дальнейшем может быть использована Департаментом при формировании стратегии цифровой трансформации сферы науки и высшего образования.

Материал и фото предоставлены пресс-службой НГУЭУ