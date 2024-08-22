Несовершеннолетнего подозреваемого в угоне задержали под Новосибирском

Сотрудники ДПС задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в угоне.
При патрулировании экипаж заметил авто, визуально нарушающее скоростной режим.
– Водитель проигнорировал требование инспекторов ДПС остановиться. Было организовано преследование, в результате которого был остановлен автомобиль марки «ВАЗ 2107», – говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.
Водителем оказался 16-летний подросток, который не имел прав на управление транспортом, а также документов на автомобиль.
Возбуждено уголовное дело.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей и проявленный профессионализм экипажу была объявлена благодарность.
Ранее редакция сообщала о том, что женщина за рулем иномарки сбила мать с 7-летним сыном в Новосибирске.
Источник фото: пресс-служба МВД по Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru