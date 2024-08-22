Несовершеннолетнего подозреваемого в угоне задержали под Новосибирском

Сотрудники ДПС задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в угоне.

При патрулировании экипаж заметил авто, визуально нарушающее скоростной режим.

– Водитель проигнорировал требование инспекторов ДПС остановиться. Было организовано преследование, в результате которого был остановлен автомобиль марки «ВАЗ 2107», – говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

Водителем оказался 16-летний подросток, который не имел прав на управление транспортом, а также документов на автомобиль.

Возбуждено уголовное дело.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и проявленный профессионализм экипажу была объявлена благодарность. ​​​​​​

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