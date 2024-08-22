В июле новосибирцы купили всего 848 квартир в новостройках на 5,8 млрд рублей

В июле по ДДУ в Новосибирской области было продано 848 квартир, что на 68,8% меньше, чем в июне и на 56,7% меньше, чем в июне 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба бизнес-комьюнити One Company, со ссылкой на данные наш.дом.рф,

Общая сумма реализации квартир в новостройках составила 5,8 млрд рублей. Это

По данным ДОМ.РФ в Новосибирской области продажи жилья в новостройках в июле год к году снизились на 56%, это в 1,8 раза больше, чем в целом по РФ, констатировал независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.

— Новосибирская область возглавила антирейтинг регионов по динамике падения продаж, — констатирует Николаев. — В июле 2024 года продажи в регионе вернулись на уровень 2022 года, пока продажи нарастающим итогом на 7,7% выше, чем за 7 месяцев 2023 года и на 34,4% выше, чем в 2022 году. Ключевое слово пока.

При этом в One Company отметили, что рост цен на квадратный метр в новостройках Новосибирской области продолжился. В июле он составил 0,5%, а с начала года цена выросла на 14,5%. В среднем квартира в регионе подорожала на 11,3%. По данным директора компании RID Analitics Елены Ермолаевой, в июле стоимость квадратного метра составляла 151 тысячу рублей за квадрат, в июне — 150 тысяч рублей.

— В новых условиях застройщики проявляют гибкость, предлагая клиентам индивидуальные условия рассрочки. Вновь становятся актуальными такие инструменты, как субсидирование ипотечных ставок на короткий срок, и траншевая ипотека на период строительства, — комментирует Алексей Сержанов, директор по развитию One Company.

Напомним, по данным «Объединенного кредитного бюро», количество ипотечных кредитов, выданных в июле в Новосибирской области, упало в почти три раза, по сравнению с июнем: с 4,48 тысяч до 1,58 тысяч штук. Объем кредитования при этом сократился в 3,5 раза — с 20,2 до почти 6 млрд рублей. Средний чек ипотечного кредита упал на 700 тысяч рублей — до 3,78 млн. Также сократился средний срок кредита с 299 до 263 месяцев.

В топ-10 застройщиков по количеству проданных квартир и апартаментов в июле, по словам Сергея Николаева, вошли: «Брусника», «Энергомонтаж», «ВИРА», «КПД ГАЗСТРОЙ», ГК СМСС, ГК «Расцветай» ГК «Первый Строительный Фонд», SG Development, ГК «СОЮЗ» и концерн «СИБИРЬ». При этом на топ-5 компаний приходится 42% всех реализованных новостроек.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики в Новосибирске заключают с покупателями договоры с частичной оплатой.