Женщина за рулем иномарки сбила мать с 7-летним сыном в Новосибирске

В Новосибирске мать с сыном попали по колеса автомобиля Ford Focus, за рулем которого была 42-летняя женщина. Дорожное происшествие произошло в частном секторе в Октябрьском районе города днем 14 августа.

По данным Госавтоинспекции, возле дома №29 по улице Закавказской водитель иномарки сдавала назад и наехала на двоих пешеходов, шедших по краю дороги.

— В результате ДТП пострадала женщина, на вид 30 лет, и мальчик, на вид 7 лет. Оба доставлены в больницу, характер травм уточняется. На месте работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — рассказали в городском ГАИ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Ленинском районе Новосибирска водитель Subaru Legacy сбил на пешеходном переходе маму с трехлетней дочкой.