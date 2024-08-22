Живодеру, забившему до смерти кошку, вынесли приговор под Новосибирском

В Новосибирской области вынесли приговор мужчине за убитую им кошку и кражу телефонов. На скамью подсудимых житель Искитима после своих «подвигов», совершенных в гостях у приятелей.

По словам знакомых 35-летнего Александра Деманова, мужчина частенько и крепко выпивает. Достигнув «нужной» кондиции, он бродит по дворам в поисках собутыльников.

Днем, 19 декабря прошлого года, Деманов заглянул в гости к своему приятелю, чтобы вместе с ним «утолить жажду». Захмелев, он стал вести себя агрессивно и искать, на ком выместить злобу. Под руку пьяному Деманову попалась хозяйская кошка Дыма.

— Злоумышленник нанес удары руками и ногами по телу кошки, в результате чего наступила смерть животного, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

За день до случившегося Деманов выпивал у своей знакомой. Улучив момент, когда хозяйка дома отвлеклась, гость стащил со стола два мобильных телефона. Поспешив с ворованными гаджетами к выходу, он «обшмонал» висящую в прихожей шубу, вытащил найденную в кармане пятитысячную купюру и сбежал с чужим добром из квартиры подруги.

На живодера-воришку завели уголовное дело по статьям «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель» и «Кража». Вину в совершенных злодеяниях Деманов признал.

— С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновному 1 год 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев, — добавила Дарья Манилова.

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