Пять огромных граффити с человеком будущего появились на кампусе НЭТИ

Художники из разных городов России создали пять масштабных граффити и рассказали, как наука превращается в произведение уличного искусства.

— Фестиваль научного стрит-арта на площадке НГТУ НЭТИ прошел во второй раз, — прокомментировала событие Янина Болдырева, один из идеологов и организаторов «Графита науки». — В этом году темой фестиваля стал человек будущего, расширение цифрового и физического тела. Все научные и инженерные разработки, которыми вдохновлялись художники, созданы или создаются прямо сейчас в стенах вуза.

Тема «Графита» — Homo Technicus: человек далекого будущего, где человек — это не просто биологический вид, а произведение искусства на стыке биологии и техники.

В фестивале стрит-арта приняли участие художники из Москвы и Красноярска — Наталья Денисова, Данил Титов и Анжелика Раджабова, а также новосибирцы Ника Полукарова, Светлана Соловьева, Янина Болдырева, чьи работы украсили стены кампуса. Одной из самых масштабных работ фестиваля стал мурал на стене спорткомплекса вуза — коллаборация художника и технического устройства, 3D-принтера, способного печатать прямо на вертикальной стене, с помощью которого была нанесена часть росписи.

В 2019 году в рамках фестиваля фантастические муралы украсили стены кампуса НГТУ НЭТИ и привлекли большое внимание со стороны студентов, сотрудников и городских жителей. Теперь это внимание ждет и студенческий городок.

На каждом мурале располагается QR-код, по которому любой прохожий может ознакомиться с идей работы, научной разработкой НГТУ НЭТИ, а также автором росписи:

«Взаимопонимание», Наталья Денисова, Москва;

«Распознавание образов», Данил Титов и Анжелика Раджабова, Красноярск;

«Человек 2.0», Ника Полукарова, Новосибирск;

«3D-имплантирование», Янина Болдырева и Юрий Таржецкий, Новосибирск;

«Эволюция», Светлана Соловьева, Новосибирск.

«Графит науки 2021» — это больше, чем просто граффити-фестиваль, он посвящен последним научным открытиям, сделанным в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ. Цель фестиваля — это объединение художников, ученых, волонтеров и зрителей вокруг идей науки, современного искусства и преобразования городской среды.