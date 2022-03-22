Рекламодателям

Nestle и Unilever поднимут цены на свою продукцию с 1 апреля

  • 22/03/2022, 11:35
Автор:
Nestle и Unilever поднимут цены на свою продукцию с 1 апреля
Диапазон подорожания — от 10 до 45%.

Так, стоимость кофе и кофейных напитков Nescafe вырастет до 40%, брендов Dolce Gusto и Starbucks — до 30%, детского питания (Gerber, Nan Optipro, Nestogen) до 20–30%, какао и напитков Nesquik — от 20 до 25%. Плюс к этому производитель предлагает повысить цену готовых завтраков (Cini Minis, Fitness, Kosmostars) — от 20 до 30%, повышение до 25% коснется и всей шоколадной продукции, сообщают «Известия» со ссылкой на документ компании Nestle.

Вместе с тем компания обозначила факторы, которые влияют на себестоимость продуктов. Это ослабление рубля за первые недели марта до исторических минимумов. С 1 января по 15 марта курс рубля снизился более чем на 50% по отношению к основным иностранным валютам, отметила Nestle. Плюс на рынках сырья и упаковки продолжается рост стоимости, дорожает логистика, добавила компания.

С 1 апреля также увеличится стоимость пищевой и косметической продукции, бытовой химии и мороженого, сообщила ритейлерам компания Unilever. Диапазон подорожания — от 10 до 45%, сказано в документе производителя. Он не указал — о каких конкретно брендах идет речь, в РФ изготовитель развивает торговые имена Dove, Rexona, Camay, Lipton, Calve и другие.

Компания отметила, что вынуждена увеличить стоимость товаров из-за многих факторов: динамики изменения валютного курса, роста затрат на логистические операции, сырье и упаковку, изменение макроэкономической ситуации.

Производитель также подчеркнул, что ситуация развивается в условиях ограничений, которые введены зарубежными странами в отношении РФ.

Фото: pixabay.com — geralt

736

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : санкции рост цен бизнес Unilever Nestle


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Новосибирские иммунологи ориентируются на Азию и Академгородок

Некоторые зарубежные компании-партнеры сворачивают совместные исследования, но остаются на российском рынке.
Читать статью >>
Новости Новосибирска

Под Новосибирском построят предприятие по переработке льна и рапса

Расчетный объем инвестиций в проект — 3,7 млрд рублей.
Читать статью >>

Инвестсовет Новосибирской области одобрил проект на 56 млрд рублей

При его реализации за 10 лет регион получит более 15 млрд рублей налогов.
Читать статью >>
новости бизнеса

Пандемия, спецоперация, весна… Как справиться с паникой и депрессией?

Количество стрессформирующих факторов, к сожалению, не сокращается. Как с депрессией можно справиться самостоятельно и когда необходимо обращаться к специалистам.
Читать статью >>
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

В Сибирском таможенном управлении работает «горячая линия» для участников ВЭД и беженцев

10/03/2022, 17:05

Омские аграрии активно страхуют урожай

09/03/2022, 18:36

Актуальный разговор

интервью

Просто бизнес. Через VPN о вас собирают информацию

Все материалы
Лента новостей

Какие способы онлайн-продвижения бизнеса сегодня можно использовать

22/03/2022, 18:08

Новосибирские иммунологи ориентируются на Азию и Академгородок

22/03/2022, 18:01

С 1 апреля новосибирцы могут не соблюдать дистанцию в общепите

22/03/2022, 17:45

Под Новосибирском построят предприятие по переработке льна и рапса

22/03/2022, 16:25
Популярное

«Детский мир» зафиксировал цены на некоторые товары после запроса ФАС

22/03/2022, 14:34

С 1 апреля социальные и государственные пенсии для ряда граждан вырастут на 8,6%

22/03/2022, 13:31

Использование Facebook и Instagram не может быть признано экстремизмом

21/03/2022, 17:09

Торговые сети столкнулись со сбоями в поставках соков и молока в магазины

21/03/2022, 16:34

Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян

21/03/2022, 13:21

В магазинах и аптеках резко вырос спрос на презервативы

18/03/2022, 12:46

Эксперты перечислили лекарства, которые могут исчезнуть с прилавков из-за санкций

18/03/2022, 12:23
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Планирование преемственности: основные аспекты
24/02/22, 14:47

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ запускает серию вебинаров для поддержки предпринимателей

22/03/2022, 17:29

Клиенты ВТБ направили 10 млрд рублей маткапитала в пользу ипотеки

22/03/2022, 17:24

Онлайн-покупки в 2 клика: платежи можно проводить через Сбербанк Онлайн

22/03/2022, 15:51

Отправляйте платежи бесплатно с бизнес-пакетом РКО «Платежи без границ»

22/03/2022, 15:48

ВТБ отработал свыше 7 млн обращений клиентов в контакт-центре и чат-боте

22/03/2022, 11:21

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Доля товарооборота России с не поддержавшими санкции странами составила 46%

Доля товарооборота России с не поддержавшими санкции странами составила 46%

Зарубежные поставщики меняют условия на 100% предоплату

В Новосибирске резко подорожали прокладки и памперсы

Для новосибирских зернотрейдеров будут выбивать льготные ж/д тарифы

Потребительский ажиотаж быстро закончится

Финансы

Малый и средний бизнес может получить льготный кредит при отсутствии залога

Малый и средний бизнес может получить льготный кредит при отсутствии залога

В России снова заработали кредитные каникулы

У рубля есть шанс на удачное завершение недели

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Кондитеры готовятся к росту цен, сокращению спроса и выходу в КНР

Политика

новости Новосибирска

Организаторы несанкционированного митинга в Новосибирске выплатят полиции еще около 2,8 млн рублей

Новосибирским военным попытались предъявить счет

Сессия горсовета Новосибирска началась с «существ» и «сепаратистов»

Возбудить дело по налоговым преступлениям теперь можно только после заключения ФНС

Еще трое новосибирцев погибли в спецоперации на Украине

Недвижимость

новости бизнеса

На какие объекты в Новосибирске реально взять ипотеку под 5%?

Застройщики снова предлагают возобновить программу региональной ипотеки

Какие меры поддержки уже предложили строительной отрасли?

Вопрос со строительством на одной из приаэродромных территорий Новосибирска решен

Губернатор решил не приукрашивать ситуацию с реализацией крупных проектов в области

Технологии

новости бизнеса

Предприятие «Газпром нефти» стало резидентом особой экономической зоны в Омске

В НГУ разработали карбидокремниевые волокна для авиации и космонавтики

Новосибирские ученые улучшили программу для прогнозирования извлекаемых запасов нефти

Российский бизнес заинтересовался брендами уходящих иностранных компаний

Новосибирская область готовится к девятому «Технопрому»

Телекоммуникации

новости бизнеса

Telegram впервые обогнал WhatsApp по популярности в Новосибирске

Денис Трофимчук возглавит МегаФон в Новосибирске

В Новосибирске растет популярность технологий «умного» дома

30% IT-системы здравоохранения области работает на отечественном софте

Грозит ли IT-отрасли исход специалистов за рубеж?

Агропром

новости Новосибирска

«Сибагро» останавливает первую производственную очередь в Новосибирске на модернизацию

Для новосибирских зернотрейдеров будут выбивать льготные ж/д тарифы

Из новосибирских магазинов может исчезнуть молоко в картонных упаковках

Заксобрание Новосибирской области выйдет с обращением к Михаилу Мишустину

Региональный парламент снова начал войну с агрохолдингами?

Транспорт

новости Новосибирска

Эксперты оценили, как изменился спрос на автомобили на вторичке

Режим закрытого неба на юге России продлен до 26 марта

Новым автобусам не хватает водителей

В Маслянино отремонтируют дорогу разбитую большегрузами

Сибирская железнодорожная логистика разворачивается на Восток

Медицина

новости Новосибирска

Новосибирские иммунологи ориентируются на Азию и Академгородок

Пандемия, спецоперация, весна… Как справиться с паникой и депрессией?

Центр лучевой терапии откроется на базе горбольницы к концу марта

Инсулинсодержащие препараты в Новосибирске подорожали на 34%

Санаторий «Рассвет»: программу кешбэка продлили до 30 апреля

Авто

Новости бизнеса

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

Туризм

Новости туризма

С 15 марта возобновляется программа туристического кешбэка

Новосибирская область претендует на статус флагмана медицинского туризма

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Общество

Новости Новосибирска

С 1 апреля новосибирцы могут не соблюдать дистанцию в общепите

Стала известна причина авиакатастрофы, в которой погибла совладелица S7 Наталья Филева

В Новосибирске автомойки подняли цены на свои услуги

В Маслянино построят лыжероллерную трассу

Новосибирские «айтишники» стали чаще искать новую работу

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска