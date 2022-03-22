Nestle и Unilever поднимут цены на свою продукцию с 1 апреля

Так, стоимость кофе и кофейных напитков Nescafe вырастет до 40%, брендов Dolce Gusto и Starbucks — до 30%, детского питания (Gerber, Nan Optipro, Nestogen) до 20–30%, какао и напитков Nesquik — от 20 до 25%. Плюс к этому производитель предлагает повысить цену готовых завтраков (Cini Minis, Fitness, Kosmostars) — от 20 до 30%, повышение до 25% коснется и всей шоколадной продукции, сообщают «Известия» со ссылкой на документ компании Nestle.

Вместе с тем компания обозначила факторы, которые влияют на себестоимость продуктов. Это ослабление рубля за первые недели марта до исторических минимумов. С 1 января по 15 марта курс рубля снизился более чем на 50% по отношению к основным иностранным валютам, отметила Nestle. Плюс на рынках сырья и упаковки продолжается рост стоимости, дорожает логистика, добавила компания.

С 1 апреля также увеличится стоимость пищевой и косметической продукции, бытовой химии и мороженого, сообщила ритейлерам компания Unilever. Диапазон подорожания — от 10 до 45%, сказано в документе производителя. Он не указал — о каких конкретно брендах идет речь, в РФ изготовитель развивает торговые имена Dove, Rexona, Camay, Lipton, Calve и другие.

Компания отметила, что вынуждена увеличить стоимость товаров из-за многих факторов: динамики изменения валютного курса, роста затрат на логистические операции, сырье и упаковку, изменение макроэкономической ситуации.

Производитель также подчеркнул, что ситуация развивается в условиях ограничений, которые введены зарубежными странами в отношении РФ.