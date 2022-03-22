Российские застройщики рискуют остаться без импортных лифтов

Американская компания Otis перестала принимать новые заказы на лифты и эскалаторы. На аналогичный шаг пошла финская компания Kone и немецкая TK Elevator. При этом, по данным Минпромторга, почти треть лифтов, установленных в России в прошлом году, были привезены из-за границы.

Российские застройщики, использующие иностранные лифты в своих проектах, уже начали искать замену, а производители — пути локализации недостающих деталей, пишет РБК.

По информации представителя Минпромторга, на лифты из дальнего зарубежья (Европы, США и других западных стран) пришлось 13%, еще 15% — на Белоруссию. Гендиректор ассоциации «Российское лифтовое объединение» Петр Харламов предупредил, что в производстве лифтов на территории России используется около 30% импортных комплектующих.

В пресс-службе Минпромторга заверили, что «критических проблем с поставками импортных комплектующих не наблюдается», а в случае из возникновения будут рассматриваться «альтернативные рынки». В ведомстве добавили, что в России работают более 20 российских производителей лифтов, их загрузка составляет около 75%.