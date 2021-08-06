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На базе СО РАН предлагают создать национальный совет по науке и образованию

  • 06/08/2021, 13:50
Автор:
Новости Новосибирска
Возглавить пост первого председателя попечительского совета созданного органа предложили министру обороны РФ.

На встрече Министра обороны РФ Сергей Шойгу с научной общественностью обсудили участие Сибирского отделения в оборонной промышленности государства, а также вопросы взаимодействия науки и высших органов власти, сообщает издание «Наука Сибири».

Главный научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН академик Алексей Конторович обратился с просьбой на государственном уровне поднять вопрос о создании на базе СО РАН национального совета по науке и образованию, а также предложил кандидатуру министра на пост первого председателя попечительского совета созданного органа.

— Подобный совет крайне необходим для экономики и повышения обороноспособности России, поскольку сегодня здесь, на территории Сибири, сосредоточен такой научный потенциал, без которого РФ полноценно существовать не может, а правильное его использование позволит нашему государству добиться небывалых высот, — сказал Алексей Конторович.

Сергей Шойгу пообещал с особым вниманием заняться этим вопросом, поскольку, по его мнению, Сибирь всегда являлась крайне важным для России регионом, интенсивное развитие которого сегодня является одной из приоритетных задач, стоящих перед правительством страны.

— Я считаю необходимым построить в Сибири несколько крупных центров, по сути — городов, имеющих четко определенную научно-промышленную направленность, — добавил министр обороны.

Фото с сайта Минобороны РФ

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Рубрики : Общество Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : Шойгу СО РАН


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