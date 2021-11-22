НЭТИ совместно с «РусГидро» создали лабораторию интеллектуальной энергетики

25 ноября в НГТУ НЭТИ состоится официальное открытие лаборатории ПАО «РусГидро», посвященной интеллектуальной энергетике. Лаборатория представляет собой учебно-информационное пространство, созданное в современном коворкинг-формате.

— В рамках лаборатории планируется сотрудничество в трехстороннем формате: НГТУ НЭТИ — производители автоматики — энергокомпании. Для университета это сотрудничество в области подготовки студентов (практика на энергопредприятиях и у производителей автоматики). Для энергокомпании это источник новых кадров, а для производителей устройств автоматики — приток новых кадров и маркетинговая составляющая, — рассказал заведующий лабораторией интеллектуальной энергетики Юрий Казанцев.

В лаборатории установлена карта регионов присутствия ПАО «РусГидро» и изображение энергообъектов компании, позволяющие оценить масштаб ее деятельности. На видеопанели в режиме онлайн показываются фильмы об электроэнергетике и новости ПАО «РусГидро». Помимо этого, в лаборатории имеется профориентационная зона, в которой студенты могут узнать об актуальных вакансиях.