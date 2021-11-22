Около 70% парковочных сессий на платных парковках Новосибирска не оплачиваются

Дыра в бюджете

Аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) Новосибирска подвели итоги проверки деятельности МБУ «Городской центр организации дорожного движения» (ГЦОДД) в части организации работы платных парковок за 2019-2020 годы. В начале ноября отчет за подписью главы КСП Геннадия Шилохвостова поступил председателю горсовета Новосибирска Дмитрию Асанцеву. Сегодня документ в соцсетях выложил общественник Владимир Кириллов. Напомним, о доходах, что бюджет города получает от платного парковочного пространства, шла речь на общественных слушаниях по проекту бюджета Новосибирска на 2022-2024 годы, которые прошли в середине ноября. Председатель комиссии по наказам избирателей Александр Бурмистров (КПРФ) отмечал, что убытки от платных парковок для города, по результатам проверки КСП, ежегодно оцениваются в десятки миллионов рублей и покрываются предприятием за счет другого направления деятельности — предоставления провайдерам в аренду линий электропередач. Несколько лет назад экс-руководитель ГЦОДД Андрей Романцов и экс-начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Роман Дронов обещали, что данные парковки, на которые были потрачены 50 млн рублей, себя окупят за 1,5-2 года.

Что нашли аудиторы…

По данным КСП Новосибирска, норматив затрат на эксплуатацию парковочного машиноместа на платной парковке в Новосибирске на 2020 год утвержден в размере 74,4 тысячи рублей, что в 3 раза больше, чем в 2019 году. Норматив для МБУ «ГЦОДД» утвержден приказом начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

— Калькуляция по указанным нормативам в палату не предоставлена, установить причины и обоснованность многократного роста тарифа не представляется возможным, — отмечается в отчете КСП.

Аудиторы также констатируют, что, выделенные бюджетные ассигновании и финансирование на текущее содержание парковок. В 2020 году на эти цели были направлены 62,8 млн рублей. По версии КСП, это на 40,5 млн или в 2,8 раз превысило фактические расходы на парковки.

При этом в отчете КСП подчеркивается, что фактические доходы города от платных парковок в 2020 году составили 15,2 млн рублей (без учета НДС), что на 64,6 млн рублей или в 5,2 раза меньше запланированных. Оплачены принятые бюджетные обязательства частично на сумму 38,5 млн, что на 23,2 млн больше фактических доходов от платных парковок, профинансированных за счет доходов от иной деятельности (от ВОЛС).

— Основная причина многократного завершения сметы по расходам от доходов от иной приносящей доход деятельности (от платных парковок) — запланированные расходы учреждения на работы по созданию и развитию автоматизированной информационной системы управления платными парковочными местами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Новосибирска на сумму более 60 млн рублей, — сообщают аудиторы КСП Новосибирска.

Они поясняют, что в конце 2019 года «ГЦОДД» заключил 2 муниципальных контракта с ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» на выполнение работ по созданию этой системы на сумму 55,9 млн рублей. Но на момент проверки КСП в Новосибирске работали 6 платных плоскостных парковок, оборудованных системами контроля доступа автотранспортных средств. В ходе проверки, однако, было установлено, что на всех парковках не функционируют системы распознавания автомобильных номеров. Это ограничивает возможности системы, в том числе по сокращению числа злоупотреблений пользователями парковок. Например, в ходе проверки парковки на Красном проспекте, 66 аудиторы выявили значительное завышение показателей по выезду без оплаты (инвалиды и прочие) по причине некорректной настройки системы (она искажала дату выезда с парковки, указывая 2012 год), соответственно занижены остальные показатели.

При этом только по двум парковкам — на Красном проспекте, 66 и Орджоникидзе, 18б — аудиторы получили полный стандартный отчет пользования парковкой. По парковкам на Гоголя, 18 и Красном проспекте, 165 отчеты предоставлены за 9-10 месяцев. По парковкам на Ленина, 67 и 69 на момент передачи отчета спикеру горсовета Новосибирска отчеты в КСП не были предоставлены. Показатели по выездам без оплаты на разных парковках города в разные месяцы варьируются от 1,8 до 9,8%.

— В ходе проверки установлено, что в отдельные периоды многократный рост указанного показателя происходит при поломке оборудования, отключении электроэнергии. Автомобилисты, заехавшие по картам, сдают их работникам парковки и выезжают без оплаты, — поясняют аудиторы.

Судя по статистике КСП, подавляющее большинство автомобилистов пользуется парковками в бесплатные интервалы времени — от 64 до 76%.

— Фактически процент неоплаченных парковочных сессий за проверяемый период в среднем превышает 65%, а с включением в неоплаченные частично оплаченных парковочных сессий — превышает 70%. В отчетах «ГЦОДД» этот показатель варьируется от 20 до 28%, — говорится в отчете. — По данным системы, за 7 месяцев 2020 года количество неоплаченных парковок составило 25908, при этом вынесены всего 772 постановления о нарушении. За период действия платных парковок с июня 2020 по апрель 2021 не оформлены 37,6 тысячи административных штрафов за неуплату парковки на 92 млн рублей, то есть эти деньги не поступили в городской бюджет.

Аудиторы также проанализировали показатели заполняемости парковок и сделали вывод, что содержать расположенные рядом парковки с крайне низкой заполняемостью (Ленина 67 и 69, Красный проспект, 66 и 68) экономически нецелесообразно. С основными целями создания платного парковочного пространства в полной мере на данном участке справится одна парковка. При этом аудиторы констатировали, что среднемесячные доходы с машиноместа на парковках по улице Ленина в 2020 году составили по 0,7 тысячи рублей (в 2019-м — 1,5 и 1,8 тысячи рублей). Темпы снижения доходов на указанных парковках значительно выше, чем на остальных. Однако установить причины падения невозможно, так как отчеты о пользовании парковок за проверяемый период в КСП не были предоставлены.

Аудиторы также заявили, что анализ предоставленной к проверке информации показал, что опыт других городов, как положительный, так и отрицательный, не был применен при создании парковочного пространства в Новосибирске.

Напомним, стоимость парковки в Новосибирске варьируется от 50 до 100 рублей в час с 7:00 до 22:00 в будние дни. Первые 30 минут на каждой парковке бесплатны. С 22:00 до 7:00 парковкой также можно пользоваться бесплатно.