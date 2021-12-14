НЭТИ создаст консорциум по разработке новых приборов для спутников будущего

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ будет создан консорциум в рамках стратегического проекта «Силовая электроника и интеллектуальная энергетика», сообщает пресс-служба вуза.

Среди участников консорциума два НИИ, семь вузов и 14 индустриальных партнеров, включая АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», ПАО «Авиационная корпорация «Рубин», АО «Сарапульский электрогенераторный завод», ООО «Модульные системы Торнадо», Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН и др.

— Новые разработки, созданные в рамках реализации стратегического проекта «Силовая электроника и интеллектуальная энергетика», позволят укрепить позиции России на международном рынке аэрокосмической отрасли в том числе через повышение энергоэффективности энергопреобразующей аппаратуры космических аппаратов на основе интеллектуальных устройств силовой электроники, — сообщил ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев.

Одна из главных задач состоит в организации на базе НГТУ НЭТИ производства радиационностойких гибридных микросборок энергопреобразующей аппаратуры повышенной мощности для перспективных авиационных и космических аппаратов.

— Мы планируем выпустить по итогам стратегического проекта силовые малогабаритные энергоэффективные гибридные модули (СГМ) и энергопреобразующую аппаратуру, а также микропроцессорные системы управления (МСУ) энергопреобразующей аппаратуры, — рассказал заместитель руководителя стратегического проекта, ведущий инженер Института силовой электроники Дмитрий Коробков.

Стратегический проект «Силовая электроника и интеллектуальная энергетика» направлен на формирование новых для России высокотехнологичных отраслей, связанных с приборами аэрокосмического применения и системами накопления электроэнергии.