В Новосибирске состоялось награждение победителей Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»

Средствам массовой информации отведена важная роль в оперативном и всестороннем освещении позитивных преобразований, происходящих в нашей стране, отметила заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, председатель оргкомитета конкурса Любовь Бурда. Журналисты, ставшие победителями конкурса «Сибирь.ПРО», талантливо, интересно и компетентно выполняют эту непростую задачу, считает замполпреда.

В своих работах представители сибирских медиа рассказывают о положительных примерах, направленных на улучшение благосостояния и качества жизни граждан, создание условий для достижения стратегических целей развития регионов Сибирского федерального округа и России в целом. В то же время они поднимают острые проблемы, обсуждение которых в обществе помогает органам власти выработать взвешенные управленческие решения.

Мир, в котором мы живём, претерпевает глубинные изменения. Пандемия коронавируса многократно усилила значимость цифровизации, ускорила внедрение инновационных технологий во все сферы нашей жизни. Это особенно актуально для Сибири, с её огромной территорией и большим экономическим и научным потенциалом, подчеркнула заместитель полномочного представителя. Поэтому главная тема проекта «Сибирь.ПРО» в этом году получила название «Сибирь: ПРОстранство цифровой трансформации».

Любовь Бурда вручила награды в главной номинации «Экономика», которая посвящена реализации на территории Сибирского федерального округа приоритетных экономических задач, в том числе с использованием цифровых разработок. Прежде всего, речь идёт о создании новых и модернизации существующих производств, внедрении передовых технологий, развитии наукоёмких отраслей экономики, диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

Под влиянием цифровизации меняется и облик медиасферы. Появляются новые каналы предоставления и получения информации, другие форматы взаимодействия с аудиторией. Но основы профессии остаются неизменными – в журналистике по-прежнему ценятся достоверность, непредвзятость, высокие моральные принципы.

Награды победителям «Сибирь.ПРО»-2021 также вручили руководители компаний-партнёров проекта и ведущих средств массовой информации регионов Сибирского федерального округа.

Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» проводится с 2006 года при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. За 16 лет работы проекта в нём приняли участие более 650 средств массовой информации, свыше 4 тысяч авторов печатных изданий, журналистов электронных СМИ и информационных агентств. Победителями за всю историю конкурса признаны более 350 журналистов, авторских групп и средств массовой информации из всех регионов Сибирского федерального округа. В составе жюри вошло около 200 человек, на суд экспертов было представлено более 11 тысяч журналистских работ в 65 номинациях.

В этом году в главном журналистском соревновании Сибири приняли участие 950 журналистских материалов из всех десяти регионов округа, что свидетельствует о вновь установленном рекорде за время существования проекта. Финал конкурса традиционно проходит в рамках «Сибирской медиа-недели», которая в этом году состоится в одиннадцатый раз. С 13 по 17 декабря лучшие журналисты округа принимают участие в пресс-турах на современные объекты экономики Новосибирской и Кемеровской областей.