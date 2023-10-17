Невестка экс-губернатора Юрченко отсудила у благотворительной организации 70 тыс. рублей

В 2021 году организация «Добрые руки» под руководством Ксении Пак делала сбор на лечение нескольких детей. Недавно Ксения получила уведомление от судебных приставов, в котором сообщалось, что один из благотворителей подал на организацию в суд за нецелевое расходование денежных средств и выиграл.

Как оказалось, речь шла о Елене Нероденко, невестке экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. По решению суда, Ксения обязана вернуть жертвовательнице 70 тысяч рублей, однако она не согласна с таким решением и будет подавать апелляцию.

— В феврале этого года мы получили претензию от Елены Нероденко. Она просила предоставить ей отчет о том, куда пошли деньги, которые она перевела в 2021 году, —поясняет в беседе с КП-Новосибирск Ксения Пак.

Ей подготовили ответ и отправили по почте со всеми выписками о переводах.

Однако, несмотря на это, недавно Ксении пришло уведомление о том, что в отношении ее организации открыто исполнительное производство и даже принято определённое решение. При этом никаких уведомлений о суде она не получала.

— Сейчас мы должны вернуть Елене 72 тысячи рублей. Где взять эти деньги? У детей отобрать? — недоумевает Ксения.

Вместе с тем, в решении суда говорится, что организацию пытались известить, но письмо слишком долго пролежало на почте, и его вернули обратно. Истец тоже утверждает, что на обе претензии, которые она отправляла Ксении, ей никто так и не ответил.

— Поскольку ответчик не представил доказательства целевого использования денег, то средства, перечисленные в качестве пожертвования, являются для ответчика неосновательным обогащением и подлежат возврату истцу, — говорится в решении Ленинского районного суда.

По словам Елены Нероденко, один из видов деятельности ее компании — продвижение культуры благотворительности. Любые пожертвования с ее стороны происходят через фонд. Сотрудникам Елены, которые занимаются подбором благотворительных организаций, сообщили, что денежные средства, собранные проектом «Добрые руки», пойдут на реабилитацию братьев-близнецов Петровых*. А в августе минувшего года команда Елены отправила в эту организацию обращение с просьбой предоставить отчет о том, действительно ли детям оплатили лечение.

— Письмо Ксения получила, но никакого ответа не последовало. После мы отправили претензию, но и на нее ответа не поступило, — добавляет Елена. — В итоге я обратилась в суд.

* Фамилия изменена.