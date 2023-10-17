14 площадок складирования снега подготовят в Новосибирске

В Новосибирске к зиме 2023-2024 года будут определены 14 площадок, на которые будут вывозить снег. Об этом сообщил на аппаратном совещании в мэрии начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев. Кроме того, продолжит работу снегоплавильная станция на ул. Широкой.

Напомним, концессионные соглашения между муниципалитетом и ООО «Перлит-строй» по строительству и эксплуатации двух снегоплавильных станций были заключены еще в 2016 году. Одну из них (на ул. Кошурникова), из-за жалоб жителей на высокий уровень шума, было решено перенести после вмешательства прокуратуры.

Стоит отметить, что Контрольно-счетная палата Новосибирской области проверила эффективность реализации концессионного соглашения в отношении снегоплавильной станции по ул. Широкая в Ленинском районе за весь период его реализации. Аудиторы КСП пришли к выводу, что реализация концессионного соглашения является высокозатратной и малодоходной для бюджета.

— Стоимость реализации на 01.01.2023 года составила: для бюджета города – 349 129,9 тыс. рублей; для ООО «Перлит-Строй» – 252 955,6 тыс. рублей, что на 38% менее затрат бюджета, за истекший период доход бюджета города в 52 раза меньше доходов «Перлит-Строй» от реализации Соглашения. Оценочно, денежные поступления концессионеру превысят его затраты на реализацию концессии в 3,5 раза — говорится в отчете.

Отмечается, что затратность реализации концессионного соглашения для бюджета города не была всесторонне оценена — предложения о заключении соглашения от ООО «Перлит-Строй» содержали сумму уже произведенных расходов, а не финансово-экономическое обоснование проекта.

По результатам контрольного мероприятия палатой направлены представления в адрес чиновников муниципалитета.

— К должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях, меры дисциплинарной ответственности не применялись ввиду их увольнения и истечения срока привлечения к ответственности, — говорится в документе.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура потребовала снести снегоплавильную станцию в Новосибирске.