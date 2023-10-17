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Малолетнюю банду «ашановских» вымогателей будут судить в Новосибирске

  • 17/10/2023, 12:18
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Малолетнюю банду «ашановских» вымогателей будут судить в Новосибирске
Группировка вымогала деньги у сверстников, угрожая при этом применением насилия.

Уголовное дело в отношении троих несовершеннолетних жителей Новосибирска готовится к передаче в суд. Школьникам предъявили обвинение в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Они занимались вымогательством в «Ашан-Сити» в торговом центре «Голден парк».

Отметим, что преступления проходили с января по февраль 2023 года. Банда школьников действовала проверенными методами из 90-х. Сплоченная группировка вымогала деньги у сверстников, угрожая при этом применением насилия. Жертвы преступления должны были платить определенные суммы, а если они этого не делали, то их ставили «на счетчик». Ребята долго боялись признаться родителям, но кто-то из них все-таки осмелился. История получила большой общественный резонанс.

Ранее редакция сообщала о том, что арендодатель заплатит штраф 800 тысяч рублей за то, что приютил казино в Новосибирске.

Фото: Freepik — fabrikasimf

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд вымогательство Ашан


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