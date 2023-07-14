Незаконная охота обернулась для жителя Искитима Новосибирской области штрафом в размере 400 тысяч рублей

Житель Искитима Новосибирской области возместил ущерб за незаконную охоту оплатил исполнительский сбор после принятых судебным приставом мер принудительного характера, сообщили в ГУ ФССП России по Новосибирской области. Должник не исполнил решение суда в сроки для добровольного исполнения и судебный пристав наложил на счета и имущество должника аресты.

В ведомстве рассказали, что ранее 55-летний мужчина, находясь на территории охотничьего хозяйства «Сузунское», вне сроков охоты, незаконно добыл три особи взрослой сибирской косули. Тем самым, причинил ущерб государственному охотничьему фонду Российской Федерации.

Суд принял решение взыскать с мужчины в доход Российской Федерации в лице Минприроды Новосибирской области причиненный ущерб 400 тысяч рублей.

По данным Минприроды Новосибирской области, в регионе зарегистрированы свыше 112 тысяч охотников, имеющих охотничьи билеты федерального образца. В 2022 году в регионе были проведены 3987 контрольных мероприятий (в 2021-м — 3749). Возбуждены 714 административных и 83 (85 — 2021 год) уголовных дел. Самым резонансным было дело о незаконной добыче более 20 косуль в Венгеровском районе группой лиц по предварительному сговору. К ответственности привлечены три человека, двое из них — к уголовной. Их обязали также оплатить ущерб, нанесенный окружающей среде в размере 3 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что новосибирских охотников запустят в «цифровую песочницу».