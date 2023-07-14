Соблюдения нормативного содержания дорог будут требовать при передаче уборки на аутсорсинг

— У Новосибирска уже был опыт передачи на аутсорсинг уборки дорог, привлечения к работе частных компаний. Он был не очень удачным, — отметил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он пояснил, что подрядчик в Пашино в середине зимы решил, что снега выпало слишком много, что он уже не может его вывозить и разорвал контракт.

— Мы проанализировали этот опыт и сегодня подбираем организации в задачи которым будет ставиться не количество вывезенного снега или мусора, а соблюдение показателей нормативного содержания дорог, — говорит мэр. — Победитель будет обязан содержать дорожную сеть в порядке. Это наше условие, которое должно компенсировать риски. Выявленные при предыдущем опыте.

При этом подрядчики получат право подписать договор на более длительный срок — с ними планируется заключать двухгодичный контракт, чтобы у компаний была возможность закупать необходимую технику, изучать и внедрять современные технологии под гарантии оплаты из бюджета.

Напомним, ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска планирует передать коммерческим организациям уборку улиц Жуковского, Кедровой, Кубовой, 1-го Мочищенского, Краснояровского и Дачного шоссе в Заельцовском районе, а также улиц Станционной в Ленинском районе города.

Ранее редакция сообщала о передаче уборочных полномочий отдельным ДЭУ.