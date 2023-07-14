В жилмассив Клюквенный начинают строить дорогу

— В рамках июльских поправок в областной бюджет Новосибирск получил дополнительную поддержку в размере 2.6 млрд рублей. Из них около 500 млн рублей выделено на дорогу к жилмассиву «Клюквенный». Это интересный проект, так как мы совместно с областью готовим большую площадку под жилищное строительство и параллельно создаем инфраструктуру, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, освоение территории комплексного развития жилмассива «Клюквенный» запланировано в три этапа. В ходе первого на территории планируется построить 541 тысяча кв м жилья. На участке также планируется размещение двух детсадов, школы и поликлиники со станцией скорой помощи. В перспективе в жилмассиве «Клюквенный» планируется возвести более 1 млн кв. м жилья. Население жилмассива в прогнозном плане должно составить около 35 млн человек. В ходе торгов право застраивать территорию нового микрорайона получили ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» (Новосибирск) и АО «Завод сборного железобетона № 6» (Омск).

В Минстрое области сообщали, что подписали договоры с ресурсоснабжающими организациями по созданию сетей водо-, электро- и теплоснабжения. В 2022 году на эти цели заложены 3,5 млрд рублей, а в целом — 5,5 млрд.

В рамках поправок город также дополнительно получил почти 100 млн рублей на ремонт дорог, а также 180 млн рублей на 2023-2025 годы (всего 540 млн руб) на проектирование Дзержинской линии метро.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске ищут подрядчика для строительства канализационного коллектора для микрорайона Клюквенный.