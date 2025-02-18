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Китайский инвестор готовит к реализации второй проект под Бердском

  • 18/02/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
Китайский инвестор готовит к реализации второй проект под Бердском
Первый компания планирует запустить в 2025 году

Инвестор, который строит в ПЛП «Южный» завод по переработке семян масла и льна — ООО «Маслов» — выходит на второй проект. Об этом на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

— Это более совершенное и технологически оснащенное производство. По предприятию уже есть проектная документация, — пояснил чиновник.

Напомним, компания ООО «Маслов» представила на инвестсовет области производственный комплекс по глубокой переработке пшеницы в декабре 2023 года.

Как пояснял финансовый директор ООО «Маслов» Иван Калькаев, в рамках нового проекта компания планирует создать завод по переработке 290 тысяч тонн пшеницы и 200 тысяч тонн муки в год. Также на площадке планируется создание мощностей для единовременного хранения 50 тысяч тонн зерновых культур. Объем капитальный вложений в проект в ценах 2023 года составлял 5,6 млрд рублей.

Что касается первого проекта (завод по переработке семян масла и льна), то похоже срок его сдачи снова сдвигается. Ранее речь шла о конце 2024 года, потом о первой половине 2025.

—У завода высокая степень готовности. Заканчивается подводка энергоресурсов, согласование мощностей. Предполагается, что он будет запущен до конца 2025 года, —говорит Шинделов.

Объем инвестиций в проекты министр говорить отказался отметив, что инвестор не разрешил озвучивать эту информацию. Планы инвестора о реализации еще нескольких проектов Шинделов не прокомментировал. На форуме Инпарк-2024 министр экономического развития Лев Решетников сообщал, что «Маслов» может построить в регионе еще 2-3 проекта.

В кулуарах представители бизнеса говорили корреспонденту Infopro54, что у китайского инвестора возникли проблемы с подключением площадки к инженерной инфраструктуре и он недоволен медленными темпами работ и принятия решений. Кроме того, весной 2024 года у компании возникли сложности с ввозом рабочих из КНР. С этим вопросом представители ООО «Маслов» обращались к уполномоченному по правом предпринимателей. Собеседники Infopro54 не исключали, что совокупность проблем  может сказаться на реализации дальнейших планов инвестора.

Учредитель ООО «Маслов»: господин Цюй Фэй — 99%, ООО «Солидарность-Риелт» — 1%. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Господин Цюй Фэй с 2008 года является гражданином РФ. ИП Цюй Фэй ведет деятельность в сфере строительства, аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Ранее редакция сообщала о том, что китайский инвестор планирует наладить выпуск модульных домиков в Новосибирске. 

Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО. Автор: пресс-служба

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Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Сибирь Новосибирск Китай

Теги : переработка сельхозпродукции инвестиции


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