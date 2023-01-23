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После жалобы 91-летней пенсионерки из Новосибирска Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

  • 23/01/2023, 12:35
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После жалобы 91-летней пенсионерки из Новосибирска Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело
Три года назад ее оставили без крыши над головой.

Жительница Новосибирской области, которая является пенсионером с инвалидностью, записала обращение к главе СКР, в котором рассказала о том, что три года назад, в 2020 году, ее лишили жилья, пишет КП-Новосибирск.

— Родственники бывшего мужа обманным путем завладели ее домом и имуществом, похитили документы, — говорится на сайте СКР.

Потерпевшая добавила, что на нее напала их собака, после чего левая рука пожилой женщины утратила двигательную функцию.

Новосибирские следователи ведут доследственную проверку, по результатам которой Александру Бастрыкину предоставят доклад по восстановлению прав пенсионерки.

Ранее редакция сообщала, что Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах проверки коммунальной аварии в Дзержинском районе Новосибирска.

Фото с сайта Кремля

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело СКР пенсионерка недвижимость Быстрыкин


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