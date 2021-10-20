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Незаконными торговцами ГСМ в Новосибирске займутся централизованно

  • 20/10/2021, 18:37
Автор:
Новости Новосибирска
Ассоциация нефтетрейдеров привлекла внимание органов власти, правоохранительных и надзорных структур к недобросовестным конкурентам.

Для противодействия незаконному обороту горюче-смазочных материалов и дистилляторов нефти, не являющихся автомобильным топливом, на базе регионального правительства создается специальная межведомственная комиссия. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Травникова №209, размещенном на правительственном сайте.

Как следует из положения о данной комиссии, ее основные задачи — координация деятельности областных исполнительных органов власти с организациями в сфере противодействия незаконному обороту ГСМ и дистиллятов нефти; разработка концепций, стратегий, планов в сфере противодействия незаконному обороту ГСМ и дистиллятов нефти; выработка предложений, направленных на предупреждение и профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота ГСМ и дистиллятов нефти, не являющихся автомобильным топливом; мониторинг и оценка ситуации в сфере оборота ГСМ и дистиллятов нефти, не являющихся автомобильным топливом, а также подготовка предложений по разработке законодательных инициатив и иных предложений, направленных на пресечение оборота ГСМ и дистиллятов нефти, не являющихся автомобильным топливом, не отвечающих требованиям технических регламентов и наносящих ущерб экологии Новосибирской области

Новосибирск заполонили нелегальные торговцы бензином Аи-95

Новосибирск заполонили нелегальные торговцы бензином АИ-95

Напомним, в марте 2021 года Ассоциация нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» обращалась в правоохранительные органы по поводу активизации нелегальной торговли топливом с бензовозов и легковых автомобилей в Новосибирске. В комментарии Infopro54 президент ассоциации Юлия Золотовская говорила о таких рисках, как неконтролируемый пожароопасный процесс продажи топлива, загрязнение территории при его разливе и подозрительно низкие цены реализации, что может свидетельствовать о фальсификате.

С таким валом контрафакта, который появился на улицах города, мы сталкиваемся впервые: выявили, как минимум, 20 передвижных заправок это вопиющая история, подчеркивала Золотовская.

На 20 октября, по ее словам, нелегальных заправок на улицах Новосибирска почти не видно. Но не потому, что с ними кто-то системно борется, а благодаря стабильной ситуации на рынке топлива.

— Как только возникнет дефицит бензина, дизтоплива, ситуация тут же изменится. Нелегалы очень быстро на это реагируют. Мы это видели уже в течение многих лет, — подчеркнула собеседник редакции.

Комментируя создание межведомственной комиссии, президент ассоциации отметила, что речь идет именно о противодействии нелегальному обороту топлива.

— Качество топлива на постоянной основе проверяет Росстандарт и каждый год подает справки о результатах этих проверок. При нелегальной торговле ГСМ у продавцов топливо может быть нормального качества, то есть к ним вроде и нет никаких претензий. Но они работают нелегально: не платят за аренду, налоги, не отвечают за противопожарную безопасность, то есть у них нет тех обязательных расходов, которые несут добросовестные участники рынка, а это нарушает условия конкуренции, — подчеркивает Юлия Золотовская.

По ее оценке, эффективность работы комиссии будет зависеть от того, насколько хорошо сработаются ведомства, которые будут принимать участие в ее работе:

— Правовое регулирование в этом сегменте рынка у нас слабое. К примеру, Росстандарт не может проводить внеплановые проверки таких продавцов без санкций, а значит, в них должна принимать участие прокуратура.

По информации правительства Новосибирской области, в состав межведомственной комиссии вошли вице-губернатор Сергей Семка, глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров, начальник отдела мониторинга потребительского рынка управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Минпромторга НСО Юрий Воробьев, заместитель руководителя УФНС Наталия Боровлева, депутат горсовета Новосибирска Павел Горшков, сотрудник УФСБ Владимир Григорьев, замначальника управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД Константин Дорогов, президент Ассоциации «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская, замначальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Денис Колмаков, замглавы Минтранса области Вячеслав Невежин, начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Минпромторга Максим Останин, консультант управления администрации губернатора и правительства Андрей Пищулев, начальник отдела оперативного реагирования, экологической инспекции управления контрольно-надзорной деятельностью Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Скворцов, зампредседателя комитета заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков, замначальника управления административных органов губернатора и правительства Богдан Титов, замначальника подразделения УФСБ Александр Филенко и исполняющая обязанности руководителя Сибирского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Юлия Юрченко.

Фото: pixabay.com автор: wilhei

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : нелегальная торговля Контрафакт ГСМ бензин


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