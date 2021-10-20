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Президент поддержал введение «нерабочих дней» в начале ноября

  • 20/10/2021, 20:00
Автор:
новости России
А также одобрил две меры поддержки бизнеса.

Сегодня прошло расширенное совещание президента РФ с членами правительства. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, мер по стабилизации эпидемиологической ситуации, о которых она докладывала на прошлом совещании, оказалось недостаточно. В результате правительство РФ совместно с регионами в течение прошлой и этой недели провели консультации и выработали дополнительные меры, которые Голикова представила на рассмотрение президента.

— В соответствии со вчерашним заседанием координационного совета правительства РФ обращаюсь к вам с предложением о введении на всей территории РФ с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней. В тех регионах, где ситуация с эпидемиологической обстановкой сложная, предлагаем по возможности ввести нерабочие дни с 23 октября, — предложила она.

К тому же Голикова добавила, что правительство считает необходимым введение системы QR-кодов о вакцинации, перенесенном заболевании COVID-19, наличии противопоказаний или отрицательном результате ПЦР-теста для допуска в том числе в нерабочие дни, а также на отдельные объекты во всех российских регионах. При этом региональные власти должны определить порядок функционирования отдельных отраслей, например здравоохранения, в части оказания медицинской помощи, не связанной с COVID-19.

—  После окончания нерабочих дней регионы должны расширить практику допуска на объекты и массовые мероприятия с использованием QR-кодов. Для этого медорганизации, передающие данные в систему учета переболевших, вакцинированных, должны делать это день в день, — подчеркнула вице-премьер.

Гражданам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовано, не дожидаясь объявления о нерабочих днях, перейти на режим самоизоляции, а также как можно быстрее вакцинироваться, если они не переболели и у них нет медотвода.

Как заявляет Татьяна Голикова, работодателям необходимо перевести работающих граждан старше 60 лет на дистанционный режим, в котором они будут работать в течении 4 недель до прохождения им вакцинации или получения медотвода. Кроме того, регионам предложено рекомендовать:

— наращивать темпы вакцинации (в том числе ревакцинации) переболевших полгода назад;

— наращивать вакцинацию против гриппа;

— соблюдать изоляцию гражданам, находившимся в контакте с заболевшими коронавирусом;

— соблюдать масочный режим;

— сократить работу общепита с 23:00 до 6:00;

— выполнять мероприятия по дезинфекции;

— усилить санитарно-эпидемиологические меры на всех видах транспорта.

Татьяна Голикова также пояснила, что в регионы предполагается направить 56 млрд рублей на программу ОМС для борьбы с коронавирусом. Еще 4,1 млрд рублей планируется выделить на централизованную закупку и доставку в регионы дорогостоящих препаратов для стационарного лечения ковид-пациентов. Плюс регионы получат поддержку по обеспечению кислородом. До конца года из федерального бюджета в субъекты федерации поступят 5,1 млрд рублей на закупку лекарства для пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении.

— Мы понимаем сложность этих мер, реакцию граждан, что за этим, возможно, последует. Но предлагаем эти меры со всей ответственностью за жизнь и здоровье граждан, — добавила она.

По словам зампреда правительства Андрея Белоусова, правительство России подготовило ряд предложений по мерам поддержки для малого и среднего бизнеса, по которому внеплановые каникулы ударят больнее всего.

—  Сегодня есть оценки снижения оборотов и выручки у предприятий, оказывающих услуги населению. Сокращение составляет 25-30%, если говорить о ежедневном падении оборотов по кассе. По стране — 4 млрд рублей в сутки, а за недельную паузу — 60 млрд рублей, — сообщил зампред правительства Андрей Белоусов. —  Предлагаем в пострадавших отраслях осуществить выплату грантов в размере 1 МРОТ на одного занятого. Это потребует около 27 млрд рублей. Предположительный охват этой мерой поддержки — 2 млн человек. Это покроет половину выпадающей выручки.

Гранты предлагается предоставлять по заявительному принципу через налоговую. Заявления будут приниматься с 1 ноября по 15 декабря, а выплаты осуществляться с 15 декабря по 31 декабря. Пока в список получателей этой меры поддержки отнесены предприятия, работающие в сфере спорта, общепита, досугового развлечения.

Вторая мера поддержки — возобновление программы льготного кредитования.

— С помощью грантов мы закроем выплату средств на зарплату. Но наиболее пострадавшие отрасли, столкнувшись с падением выручки на 25-30%, могут ощущать нехватку ликвидности. Льготный кредит под 3% годовых по программе ФОТ 3.0 будет выдаваться в размере 1 МРОТ на 1 занятого, умножить на 12 месяцев. При этом 6 месяцев предприятие не будет осуществлять платежи по кредитам, а затем будет погашать равными долями. Ресурсы для субсидирования мы отработали. В следующем году для финансирования этой меры поддержки потребуются 7-8 млрд рублей. Охват составит 1,2 млн человек, — пояснил Белоусов. — Предоставление кредитов мы предлагаем увязать с сохранением численности работников: должны сохраняться 90% работников в период действия программы, иначе кредит будет пересчитываться по рыночной ставке — 10% годовых.

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение правительства ввести в стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно из-за сложной ситуации с коронавирусом.

—  Ситуация, связанная с коронавирусом, складывается крайне сложно.  Темпы распространения эпидемии во многих регионах значительно выросли. При этом уровень вакцинации граждан остается невысоким, что и определяет быстрое распространение инфекции. В этих условиях требуются адекватные и оперативные меры реагирования. Задача — защитить здоровье граждан и минимизировать негативные последствия. Сейчас главное — сбить темпы ее распространения, — заявил он.

По словам Владимира Путина, нужно расширить охват тестирования, чтобы своевременно выявлять инфицированных, разрывать цепочку распространения вируса.

— Занижать данные сегодня опасно. Реальная ситуация видна по статистике госпитализации и уровню смертности. Если в субъекте федерации выявляется большое количество заболевших, то это значит, что местные власти плохо работают, а значит, что работа по профилактике, выявлению распространения коронавируса эффективна. Я поддерживаю предложение об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением работникам зарплаты, — добавил Путин. — Понятно, что в каждом субъекте ситуация складывается и развивается по-разному. Исходя из этого, главам регионов предоставлено право устанавливать дополнительные меры и нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября, или при необходимости продлить их после 7 ноября.

12 октября в Новосибирской области была введена обязательная вакцинация, с 8 ноября вводятся QR-коды. Пока для посещения мероприятий с численностью от 500 человек. Представители индустрии развлечений региона уже заявили об убытках. 19 октября в Новосибирской области был зафиксирован новый ковидный «рекорд»: 257 заболевших в сутки.

Фото с сайта Кремля

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Россия

Теги : ограничения нерабочие дни меры поддержки бизнеса коронавирус бизнес


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