Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

«Новосибирскхлебопродукт» закрепляется в Турции

А также расширяет ассортимент экспортных поставок в Монголию.
  • 23/07/2019, 12:38
Автор: Юлия Данилова
«Новосибирскхлебопродукт» закрепляется в Турции
В среднем сухопутный экспорт «Новосибирскхлебопродукта» в 2019 году составляет около 10 тысяч тонн в месяц.

— Сегодня мы отгружаем в Турцию пшеницу 4 класса. У нас заключен постоянный контракт с четырьмя крупными мельницами. Мы сами фрахтуем суда, грузим зерно в порту и напрямую перевозим партнерам. Отгружаем минимум два корабля в месяц, — рассказал Infopro54 генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов.

В планах компании — расширить количество партнеров-мельниц и увеличить поставки в Турцию. Для этого до конца года «Новосибирскхлебопродукт» намерен создать в Турции собственные мощности для постоянного хранения — примерно на 6 тысяч тонн зерна. Объем инвестиций в проект Сергей Соколов не озвучивает. Сейчас в коммерческой зоне присутствия компании работают около 300 крупных мельниц.

Помимо Турции компания поставляет пшеницу в Монголию и Африку. Эфиопия — стратегическое направление развития экспорта для новосибирцев.

— В январе 2019 года мы ездили в Эфиопию, работали там около двух недель. Из Танзании уже осуществили пробную поставку ореха кешью. Выстраиваем логистику. Думаю, что в 2020-2021 годах выйдем на постоянные поставки, — поясняет Сергей Соколов. — Это очень перспективный торговый регион в плане экспорта, но он уже распределен между крупными международными игроками, китайскими, например.

Из экспортных направлений новосибирцы уже освоили Китай (поставки льна), Иран (ячмень), страны Прибалтики (рапс). В среднем сухопутный экспорт «Новосибирскхлебопродукта» в 2019 году составляет около 8 тысяч тонн в месяц. В ближайшее время новосибирцы планируют расширить ассортимент экспортных поставок. Монгольские партнеры заинтересовались закупкой комбикормов.

— Монголия каждый год наращивает объемы мясного производства. Сегодня в стране около 60 млн голов скота. Мы проводили переговоры с партнерами, заинтересованными в производстве комбикормов в Новосибирской области по их рецептам и под их потребности, — поясняет Соколов. — Речь идет о кормосмесях для КРС, лошадей, верблюдов, овец. В рабочем варианте объем поставок составляет 1,5 тысячи тонн в месяц. Если учесть, что наша область корма на продажу практически не производит, только для внутреннего потребления местного рынка, то это приличные объемы. На нашем элеваторе в Татарском районе такое производство сохранилось, поэтому мы можем расширить ассортимент экспорта. Для нас это первый контракт на поставку кормов.

Собеседник Infopro54 отметил, что сырье для экспорта компания закупает у новосибирских и омских производителей  как у крупных предприятий, так и у фермеров. В 2018 году объем экспорта вырос на 30%, в 2019 рост, по расчетам, составит около 20%, так как конъюнктура мирового рынка усложнилась. «Новосибирскхлебопродукт» является одним из крупнейших экспортеров по объему выгрузки в РФ.

— Не только мы, но и многие другие компании уже научились работать на этом рынке: выстроили логистику, сами нашли клиентов за рубежом, увеличили количество собственников железнодорожных вагонов. Собственники подвижного состава, в свою очередь, увеличили парк вагонов. Рынок адаптировался к новым требованиям — теперь мы можем осуществлять более ритмичные поставки, заходить на новые сегменты зарубежных рынков, искать новых покупателей, — говорит Соколов. — Если учесть, что в Сибири ежегодное перепроизводство зерна составляет около 3 млн тонн, то объем экспортного потенциала в округе достаточный.

АО «Новосибирскхлебопродукт» является трейдинговой компанией агропромышленного направления. Работает на рынке с 2004 года. Совокупная элеваторная мощность — 130 тысяч тонн, 7 направлений экспорта, говорится на сайте компании.

Фото предоставлено «Новосибирскхлебопродукт»

Популярное с сайта

НГТУ НЭТИ будет инвестировать в стартапы студентов по направлениям НТИ

НГТУ НЭТИ будет инвестировать в стартапы студентов по направлениям НТИ

23/07/2019, 13:46
Соглашение подписали 12 университетов.

Экспортно-ориентированные предприятия региона приглашают к участию в международной выставке

23/07/2019, 11:58
Выставка China International Organic and Green Food Expo Shanghai 2019 проводится c 28 по 30 августа в городе Шанхай, Китай.
«Космос» требует все больше инвестиций

«Космос» требует все больше инвестиций

22/07/2019, 19:03
Объем вложений в реконструкцию кинотеатра под центр хоккейного мастерства уже превысил запланированные в концессии 100 млн рублей.

Актуальный разговор

Политолог Владимир Леонтьев о «чехарде» кандидатов, запросах избирателей и барьерах для «мэров с улиц».

Выборы мэра совершенно «размыты»

Все материалы
Новости

Эксперты ЦИАН назвали самые дорогие арендные квартиры Сибири

23/07/2019, 17:25

Рыбохозяйственные предприятия региона в 2019 году экспортировали более 1200 тонн рыбы и рыбопродукции

23/07/2019, 16:55

«Новосибирск – Владивосток»: новые связи и перспективы сотрудничества

23/07/2019, 16:05

Аграрии Новосибирской области получили 1,8 млрд рублей господдержки

23/07/2019, 14:39

Министерство цифрового развития и связи будет создано в правительстве Новосибирской области

23/07/2019, 14:09

НГТУ НЭТИ будет инвестировать в стартапы студентов по направлениям НТИ

23/07/2019, 13:46

Экспортно-ориентированные предприятия региона приглашают к участию в международной выставке

23/07/2019, 11:58

«Космос» требует все больше инвестиций

22/07/2019, 19:03

Отличный вид с полпути

22/07/2019, 18:29

Программа развития детского здравоохранения утверждена в Новосибирской области

22/07/2019, 15:29

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска