«Новосибирскхлебопродукт» закрепляется в Турции

— Сегодня мы отгружаем в Турцию пшеницу 4 класса. У нас заключен постоянный контракт с четырьмя крупными мельницами. Мы сами фрахтуем суда, грузим зерно в порту и напрямую перевозим партнерам. Отгружаем минимум два корабля в месяц, — рассказал Infopro54 генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов.

В планах компании — расширить количество партнеров-мельниц и увеличить поставки в Турцию. Для этого до конца года «Новосибирскхлебопродукт» намерен создать в Турции собственные мощности для постоянного хранения — примерно на 6 тысяч тонн зерна. Объем инвестиций в проект Сергей Соколов не озвучивает. Сейчас в коммерческой зоне присутствия компании работают около 300 крупных мельниц.

Помимо Турции компания поставляет пшеницу в Монголию и Африку. Эфиопия — стратегическое направление развития экспорта для новосибирцев.

— В январе 2019 года мы ездили в Эфиопию, работали там около двух недель. Из Танзании уже осуществили пробную поставку ореха кешью. Выстраиваем логистику. Думаю, что в 2020-2021 годах выйдем на постоянные поставки, — поясняет Сергей Соколов. — Это очень перспективный торговый регион в плане экспорта, но он уже распределен между крупными международными игроками, китайскими, например.

Из экспортных направлений новосибирцы уже освоили Китай (поставки льна), Иран (ячмень), страны Прибалтики (рапс). В среднем сухопутный экспорт «Новосибирскхлебопродукта» в 2019 году составляет около 8 тысяч тонн в месяц. В ближайшее время новосибирцы планируют расширить ассортимент экспортных поставок. Монгольские партнеры заинтересовались закупкой комбикормов.

— Монголия каждый год наращивает объемы мясного производства. Сегодня в стране около 60 млн голов скота. Мы проводили переговоры с партнерами, заинтересованными в производстве комбикормов в Новосибирской области по их рецептам и под их потребности, — поясняет Соколов. — Речь идет о кормосмесях для КРС, лошадей, верблюдов, овец. В рабочем варианте объем поставок составляет 1,5 тысячи тонн в месяц. Если учесть, что наша область корма на продажу практически не производит, только для внутреннего потребления местного рынка, то это приличные объемы. На нашем элеваторе в Татарском районе такое производство сохранилось, поэтому мы можем расширить ассортимент экспорта. Для нас это первый контракт на поставку кормов.

Собеседник Infopro54 отметил, что сырье для экспорта компания закупает у новосибирских и омских производителей — как у крупных предприятий, так и у фермеров. В 2018 году объем экспорта вырос на 30%, в 2019 рост, по расчетам, составит около 20%, так как конъюнктура мирового рынка усложнилась. «Новосибирскхлебопродукт» является одним из крупнейших экспортеров по объему выгрузки в РФ.

— Не только мы, но и многие другие компании уже научились работать на этом рынке: выстроили логистику, сами нашли клиентов за рубежом, увеличили количество собственников железнодорожных вагонов. Собственники подвижного состава, в свою очередь, увеличили парк вагонов. Рынок адаптировался к новым требованиям — теперь мы можем осуществлять более ритмичные поставки, заходить на новые сегменты зарубежных рынков, искать новых покупателей, — говорит Соколов. — Если учесть, что в Сибири ежегодное перепроизводство зерна составляет около 3 млн тонн, то объем экспортного потенциала в округе достаточный.

АО «Новосибирскхлебопродукт» является трейдинговой компанией агропромышленного направления. Работает на рынке с 2004 года. Совокупная элеваторная мощность — 130 тысяч тонн, 7 направлений экспорта, говорится на сайте компании.

Фото предоставлено «Новосибирскхлебопродукт»