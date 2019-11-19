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НГТУ НЭТИ разработает вузам Алтайского края и Республики Алтай программы развития

Цена государственного контракта составляет 15 млн рублей.
  • 19/11/2019, 14:22
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Новосибирский государственный технический университет НЭТИ выиграл конкурс Министерства науки и высшего образования РФ на внедрение современных управленческих практик в вузах Алтайского края и Республики Алтай, сообщили в пресс-службе университета. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в соответствии с решением Координационного совета по рассмотрению проектов, направленных на реализацию мероприятий в области высшего образования и молодежной политики. Цена государственного контракта составляет 15 млн рублей.

Отмечается, что проект предполагает внедрение эффективных моделей управления в университетах Республики Алтай и Алтайского края, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ, не выполняющих один и более показателей мониторинга эффективности деятельности по данным 2018 года.

— Проект рассчитан на два года (2019—2020) и включает два этапа. На первом этапе (2019 год) с целью получения объективной картины влияния социально-экономических процессов, протекающих в исследуемых регионах, на системы их высшего образования, будут изучены взаимосвязи социальных и экономических процессов, зафиксированы и обоснованы приоритеты, цели и задачи развития регионов. Приоритеты и цели предстоит увязать с программами развития образовательных организаций высшего образования, — уточнили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Важной частью работ станет анализ ситуации недостижения образовательными организациями высшего образования Алтайского края и Республики Алтай пороговых показателей в мониторинге эффективности. Будут сформированы аналитические срезы по основным содержательным направлениям, в том числе «Образовательная деятельность», «Научно-исследовательская деятельность», «Международная деятельность» и др.

— Наиболее важная часть — разработка программ развития «неэффективных» вузов на 3 года. Они должны быть основаны на результатах анализа социально-экономического состояния регионов и результатах анализа ситуации недостижения показателей в мониторинге. Безусловно, их разработка будет осуществляться в тесной интеграции с руководством и специалистами анализируемых вузов, чтобы результаты работы оказались максимально эффективными, — говорит руководитель проекта, декан факультета бизнеса НГТУ НЭТИ Марина Хайруллина.

Второй этап (2020 год) предполагает доработку программ развития образовательных организаций, методическую и организационную поддержку по их внедрению, включая организацию и проведение семинаров, Регионального Форума Высшего Образования для обмена опытом разработки моделей развития университетов.

Согласно требованиям, предъявляемым государственным контрактом к экспертам и исполнителям работ, в состав научного коллектива от НГТУ НЭТИ войдут специалисты, владеющие компетенциями и опытом аналитической деятельности, разработки и реализации программы развития опорного университета, новых образовательных, инновационных и инфраструктурных проектов.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ

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