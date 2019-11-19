ИЦиГ СО РАН тестирует лекарство для реабилитации больных после ишемии

— Очень серьезное место в программе развития генетических технологий РФ занимает блок задач, связанных с разработкой и внедрением эффективных методов диагностики, профилактики и лечения социально-значимых заболеваний, к которым относятся сердечно-сосудистые и инфекционные заболевания. В Институте цитологии генетики СО РАН создана уникальная исследовательская и клиническая инфраструктура, позволяющая в одном цикле произвести все необходимые действия по созданию и внедрению нового лекарственного препарата: от создания гипотезы до проведения испытаний на базе клиник федерального исследовательского центра, формирования досье лекарственного препарата, его бизнес-модели и регистрации, — сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя филиала ИЦиГ СО РАН Максим Королев.

Он пояснил, что в портфеле ИЦиГ СО РАН уже есть несколько уникальных препаратов, использующихся в медицинской практике. Это тромбовазим, который прошел всю цепочку — от идеи до аптеки — за уникально короткий (по фармацевтическим меркам) срок — 5 лет. Это единственный в мире пероральный тромболитик, использующийся для лечения ишемической болезни сердца. В фазе клинических испытаний находится еще один новый химический препарат, разработанный в институте, — для лечения шизофрении, маниакально-депрессивного синдрома, других тревожных расстройств.

Еще несколько разработок института, дошедших до аптеки, связаны с производством гигиенической продукции.

— Одна из самых интересных разработок — детская присыпка, которая не содержит тальк. Сейчас в медицинском сообществе идет серьезная дискуссия о том, что его использование не очень полезно, — пояснил Королев.

— В ходе этой работы зафиксирован неожиданный эффект, не протестированный разработчиками изначально. Молекула может являться доставщиком в пораженные органы и ткани других активных молекул. Это направление в фармакологии очень активно развивается, и мы планируем, что наш препарат будет занимать достойную нишу в медицинских фармацевтических технологиях, — добавил Максим Королев.

Ученый не исключил, что в ближайшее время в фармакологический блок развития геномных исследований войдет препарат, который планируется использовать для лечения критической ишемии нижних конечностей и ишемических инсультов, так как этот препарат эффективно расширяет сосуды и восстанавливает кровоток, ликвидирует дефицит кислорода в тканях. Сейчас он находится на ранней фазе доклинических исследований.

По словам ученого, на ранних этапах доклиники показано, что фармсубстанция может накапливаться в зоне, которая еще не стала некрозом, но подверглась изменениям в результате дефицита кислорода, и быстрее ее восстанавливать.

В ходе тестирования сейчас оцениваются токсичность препарата, формы и варианты его доставки, концентрация. По словам Королева, на доклинические испытания разработки понадобятся около двух лет.

Фото предоставлено пресс-службой ИЦиГ СО РАН