Завод ЭЛСИБ приступил к отгрузке узлов гидрогенератора для Майнской ГЭС

В конце прошлой недели на ЭЛСИБе состоялась отгрузка первого узла Майнского гидрогенератора. Один из шести секторов корпуса статора весом в 21 тонну отправлен на Майнскую ГЭС с помощью автомобильного трала и успешно принят заказчиком, сообщили в пресс-службе компании.

— 18 ноября были отгружены другие узлы статора гидрогенератора. В течение месяца на объект заказчика планируется отгрузить все сектора корпуса статора, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что всего до 2021 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО поставит три гидрогенератора для Майнской гидроэлектростанции, которые будут работать совместно с новыми гидротурбинами.

Замена гидроагрегатов Майнской ГЭС ведется в рамках программы комплексной модернизации ПАО «РусГидро», предусматривающей обновление всего устаревшего и изношенного оборудования на гидроэлектростанциях компании.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО – единственное предприятие тяжелого энергомашиностроения на территории Сибири и Дальнего Востока. На сегодняшний день ЭЛСИБ имеет полный инженерно-производственный цикл от проектирования и изготовления до сервисного обслуживания турбо- и гидрогенераторов, электрических машин различной мощности.

Фото: предоставлено пресс-службой компании