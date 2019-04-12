НГТУ НЭТИ станет «Точкой кипения» новосибирских инноваций

10 апреля завершилась оценка готовности вузов России к открытию университетских «Точек кипения» первой волны. В ходе отбора университетских управленческих команд на образовательный интенсив «Остров 10—22» проведена диагностика готовности вузов к открытию и развитию на их базе формата «Точек кипения», сообщили в пресс-службе университета.

Из 177 университетов России, подавших заявки на участие в «Острове», отобраны 13 вузов, которые будут приглашены к открытию на своей базе «Точек кипения» в первой волне — в мае 2019 года. Одним из них стал Новосибирский государственный технический университет НЭТИ. НГТУ станет единственным новосибирским участником проекта, к участию в котором также приглашены другие сибирские вузы: томские ТПУ, ТУСУР и омский ОмГТУ.

— Новосибирская область стала одним из первых регионов России, где в 2017 году состоялся запуск коммуникационной площадки «Точка кипения», — отмечает заместитель министра науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Фурсов. — Открытие еще одного пространства для обсуждения инновационных проектов на базе опорного вуза региона — важный шаг в развитии научного, научно-технического, образовательного, технологического и кадрового потенциала Новосибирской области.

«Точка кипения» на базе университета — расположенное на территории вуза пространство коллективной работы представителей сфер образования, науки, бизнеса и власти, деятельность которого направлена на рост качества человеческого капитала страны через изменение подходов вузов к собственной учебной деятельности, внедрение новых образовательных форматов и моделей коммуникации, подходов к образованию. Целевую аудиторию составляют представители экосистемы отдельно взятого университета.

Отмечается, что до конца 2019 года на территории России будут открыты 50 университетских «Точек кипения».

— Точки кипения» — это «песочница» для новых образовательных проектов, проверки гипотез и оценки эффективности разных образовательных форматов, это площадка для дискуссий предпринимателей, инженеров, ученых, педагогов, студентов и аспирантов, а также представителей власти в формате «без галстука». Для НГТУ «Точка кипения» — это возможность присоединиться к технологической повестке Национальной технологической инициативы и к экспертной сети, которая сегодня уже сформировалась вокруг АСИ и Российской венчурной компании, — говорит куратор проекта, сотрудник проектного офиса НГТУ НЭТИ Кирилл Зубарев.

Фото: предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ