Вступили в силу новые правила подготовки водителей в Новосибирске

С 1 марта автошколы перешли на новые программы обучения. Начинающие водители будут больше времени уделять практике на дорогах — не менее 42 часов, а не 38, как это было ранее. Это предложение ГИБДД. В ведомстве напоминают, что в 2021 году ввели единый практический экзамен на права, который объединил «площадку» и «город». По последним данным ГИБДД, только 14% водителей сдают «город» с первой попытки. Ведомство считает, что проблема в недостаточной подготовке автошкол.

На отработку первоначальных навыков на автодроме теперь отводится 16 часов — на два меньше, чем раньше.

Теоретический курс можно будет проходить дистанционно с помощью специальных программ. Раньше такой формат не был официально запрещен, но не регулировался и не контролировался.

Автошколы теперь обязаны использовать специальную информационную систему для дистанционного обучения. Система включает сервисы для общения преподавателя с учениками, а также фиксирует посещаемость и успеваемость студентов. У каждого ученика будет «цифровое портфолио». Похоже, что речь идет о платном программном обеспечении отечественной разработки, однако конкретных названий в документах Минпросвещения не приводится.

В теоретическую часть добавили два часа. Они посвящены особенностям предъявления электронных документов, в частности, использованию QR-кода в приложении «Госуслуги.Авто». Также будущие водители узнают, что такое опасное вождение. Этот термин ввели в ПДД десять лет назад, но штраф за него в КоАП пока не предусмотрен.

В вступившем в силу приказе изложены новые примерные программы профессионального обучения водителей. Автошколы были обязаны разработать на их основе свои программы и обучать по ним учеников.

