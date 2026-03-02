Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Авто

Вступили в силу новые правила подготовки водителей в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Практическая часть увеличена, а теорию теперь официально разрешили изучать дистанционно

С 1 марта автошколы перешли на новые программы обучения. Начинающие водители будут больше времени уделять практике на дорогах — не менее 42 часов, а не 38, как это было ранее. Это предложение ГИБДД. В ведомстве напоминают, что в 2021 году ввели единый практический экзамен на права, который объединил «площадку» и «город». По последним данным ГИБДД, только 14% водителей сдают «город» с первой попытки. Ведомство считает, что проблема в недостаточной подготовке автошкол.

На отработку первоначальных навыков на автодроме теперь отводится 16 часов — на два меньше, чем раньше.

Теоретический курс можно будет проходить дистанционно с помощью специальных программ. Раньше такой формат не был официально запрещен, но не регулировался и не контролировался.

Автошколы теперь обязаны использовать специальную информационную систему для дистанционного обучения. Система включает сервисы для общения преподавателя с учениками, а также фиксирует посещаемость и успеваемость студентов. У каждого ученика будет «цифровое портфолио». Похоже, что речь идет о платном программном обеспечении отечественной разработки, однако конкретных названий в документах Минпросвещения не приводится.

В теоретическую часть добавили два часа. Они посвящены особенностям предъявления электронных документов, в частности, использованию QR-кода в приложении «Госуслуги.Авто». Также будущие водители узнают, что такое опасное вождение. Этот термин ввели в ПДД десять лет назад, но штраф за него в КоАП пока не предусмотрен.

В вступившем в силу приказе изложены новые примерные программы профессионального обучения водителей. Автошколы были обязаны разработать на их основе свои программы и обучать по ним учеников.

Ранее редакция сообщала о том, что закон о локализации приведет к распродаже машин, работавших в такси Новосибирска.

Источник фото: нейросеть Алиса.

 

Актуальный разговор

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Все материалы

Рубрики : Авто

Регионы : Новосибирск

Теги : водитель Автошкола

455
0
0
Предыдущая статья
Завод биодобавок построят в Новосибирске
Следующая статья
Пошлины за установку рекламных конструкций в Новосибирске предлагают повысить

Масштабная ловушка: закон о локализации приведет к распродаже машин, работавших в такси Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон о локализации автомобилей для такси, обязывающий перевозчиков закупать машины с высокой долей российских компонентов. Это приведет к массовой распродаже автомобилей с низкой российской локализацией, включая Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Toyota Camry.

Принудительное обновление парков по ФЗ № 116 выведет на рынок значительное количество автомобилей с критическими юридическими и техническими проблемами, которые сложно выявить без глубокой проверки.

Читать полностью

Топ китайских автомобилей, которые выдержали российские морозы

Автор: Артем Рязанов

Составлен рейтинг китайских моделей авто, наиболее востребованных российскими покупателями зимой. В подборку попали кроссоверы и внедорожники.

На первом месте, по версии экспертов Автокод, оказался рамный внедорожник Tank 500 с бензиновым турбомотором 3,0 л (299 л.с.) и 9-ступенчатым автоматом. По отзывам автомобилистов, он лучше всего подходит для трассы. Цена в России начинается от 6 млн рублей.

Читать полностью

Оставить номер и подпереть: треть водителей Новосибирской области практикуют блокировку чужих авто

Автор: Артем Рязанов

Почти треть (32%) водителей Новосибирской области считают допустимым оставить свой автомобиль, перекрыв движение другому, на 15 минут, оставив свой номер.

Из них 7% готовы заблокировать две машины, 8% — одну, а 17% допускают возможность оставить машину на более длительное время, оставив свой телефон для связи.

Читать полностью

Новосибирцам нужно 13 зарплат, чтобы купить подержанную Lada Vesta

Автор: Артем Рязанов

Согласно новому Индексу доступности автомобилей (Индекс ДА) от Авто.ру и hh.ru, покупка как отечественного, так и иностранного подержанного авто требует меньше медианных зарплат, чем в первом полугодии 2025 года.

Индекс ДА отражает, сколько медианных зарплат нужно, чтобы приобрести популярные модели автомобилей. В расчетах участвуют цены на подержанные Hyundai Solaris и Lada Vesta, а также медианные зарплаты, указанные в вакансиях. Одна единица индекса равна одной медианной зарплате в регионе. Чем меньше показатель, тем автомобиль доступнее.

Читать полностью

Объём автокредитования в Новосибирской области в январе рухнул на 40%

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области в январе было выдано 844 займа, что на 40% меньше, чем в декабре 2024 года (1 396 займов). Общая сумма составила 1,27 миллиарда рублей, что на 41% меньше, чем в декабре (2,17 млрд рублей). Средний чек остался почти прежним — 1,51 миллиона рублей (в декабре было 1,55 миллиона). Средний срок займа увеличился на два месяца и составил 74 дня.

Для сравнения, за январь 2026 года банки в целом выдали россиянам 59,74 тысячи автокредитов. Это самый низкий показатель за последние три года. По сравнению с декабрем количество выданных займов на покупку машин уменьшилось на 43%: в декабре их было 105,2 тысячи. В годовом сравнении также наблюдается спад: в январе 2025 года банки выдали 73,74 тысячи автокредитов, что на 19% меньше, чем годом ранее.

Читать полностью

Новосибирский дилер рассказал, почему сейчас выгодно покупать машину

Автор: Артем Рязанов

С введением западных санкций в Новосибирске закрылись автосалоны престижных брендов. В 2023-2024 годах тенденция усилилась, и западные марки уступили место отечественным и китайским производителям. Несмотря на это, сибиряки больше доверяют японским и западным автомобилям, чем российским или китайским, и предпочитают покупать машины с пробегом.

Менеджер автодилера DACARDV Иван Листяк отметил, что большинство заказов машин за рубежом приходится на японские автомобили с правым рулём, особенно с двигателем до 1,5 литров. Лидерами по популярности являются Toyota и Honda, реже встречаются Subaru, а Mitsubishi практически не пользуются спросом.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество Туризм

В ОАЭ могут находиться около 1000 туристов из Новосибирска

Общество

Очаги пастереллеза локализовали в Новосибирской области

Бизнес Власть

Пошлины за установку рекламных конструкций в Новосибирске предлагают повысить

Авто

Вступили в силу новые правила подготовки водителей в Новосибирске

Бизнес

Завод биодобавок построят в Новосибирске

Бизнес Власть

Запрет самозанятым работать с юрлицами заставит новосибирцев уйти в тень

Общество Право&Порядок

В Новосибирске пресечена деятельность 208 активных участников и лидеров ОПГ

Власть Общество

Новосибирские коммунисты назвали трех своих кандидатов на выборах в Госдуму

Общество

Росгидромет упомянул Новосибирскую область в докладе о климатических аномалиях

Бизнес

В Новосибирске полиция задержала пришедших на митинг против блокировки Telegram

Бизнес Общество

Владелец Коченевского НПЗ намерен подать в суд заявление о своем банкротстве

Власть Общество

Левоборежье и правобережье Новосибирска могут соединить канатной дорогой

Общество

Студентов новосибирских вузов призвали после сдачи сессии сдать макулатуру

Бизнес Общество Право&Порядок

Стало известно, какие вывески в Новосибирске оставят на английском после 1 марта

Общество

S7 и Flydubai отменяют рейсы из Новосибирска в Дубай, туристы сдают билеты

Культура Общество

Военно-патриотический лагерь «Курсант» получил землю под Новосибирском

Власть Общество

Где родился, там и пригодился»: в Госдуме предложили добавить студентам денег за учебу в «родном» регионе

Общество

Антирейтинг подарков на 8 Марта возглавили сувениры и сковородки

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности