Требования к качеству отделки квартир в новостройках доработают

Минстрой совместно с застройщиками доработают требования к качеству отделки квартир в новостройках, чтобы исключить их неоднозначное толкование, сообщает Единый Реестр Застройщиков (ЕРЗ).
Напомним, проблема во многом обусловлена тем, что некоторые дольщики, обнаружив недостатки в принимаемой квартире, не торопятся в соответствии с действующим 214-ФЗ в досудебном порядке договориться с застройщиком о безвозмездном устранении недочетов, соразмерном уменьшении цены договора или о возмещении своих расходов на устранение недостатков.
— Такие дольщики часто идут на поводу корыстных юридических компаний, убеждающих их сразу подавать в суд. Тем самым девелопер оказывается втянут в затяжные временные и финансовые расходы. В случае выигрыша в суде дольщики получают с него неустойку, и значительную ее часть отдают своим юристам-консультантам, — поясняют в ЕРЗ.
По оценке зампреда комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства и руководителя аппарата НОЗА Кирилла Холопика, рентабельность такого сомнительного правового бизнеса составляет сегодня более 500% в год.
Замглавы Минстроя Дмитрий Волков предложил на основе консультаций с участниками рынка составить четкий перечень замечаний к новому жилью, которые являются критическими и влияют на качество строительства, но при не относятся к нормам технического регулирования, применяемым в проектировании и строительстве. Он уверен, что таким образом можно было бы сузить предмет возможных споров и «выбить почву из-под ног у недобросовестных посредников и юристов», пытающихся заработать в судах на неустойке. Кроме того, по словам Волкова, следовало бы определить соответствующие требования к экспертным организациям.
Член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева, в свою очередь, предложила усилить роль приобретателей жилья в процессе приемки жилых домов.
— В частности, речь идет о том, чтобы наделить дольщиков правом осматривать дом перед его приемкой комиссией и фиксировать в протоколе замеченные недостатки, — пояснила эксперт.
По мнению Кирилла Холопика, выражавшего интересы застройщиков, для решения проблемы потребительского экстремизма необходимо реализовать следующие меры:
Отмечается, что данные предложения были единодушно поддержаны участниками круглого стола и вынесены в качестве рекомендаций Правительству РФ для решения данной проблемы.
Кроме этого Кабмину также было рекомендовано:
Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk
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