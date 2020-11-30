Требования к качеству отделки квартир в новостройках доработают

Минстрой совместно с застройщиками доработают требования к качеству отделки квартир в новостройках, чтобы исключить их неоднозначное толкование, сообщает Единый Реестр Застройщиков (ЕРЗ).

Напомним, проблема во многом обусловлена тем, что некоторые дольщики, обнаружив недостатки в принимаемой квартире, не торопятся в соответствии с действующим 214-ФЗ в досудебном порядке договориться с застройщиком о безвозмездном устранении недочетов, соразмерном уменьшении цены договора или о возмещении своих расходов на устранение недостатков.

— Такие дольщики часто идут на поводу корыстных юридических компаний, убеждающих их сразу подавать в суд. Тем самым девелопер оказывается втянут в затяжные временные и финансовые расходы. В случае выигрыша в суде дольщики получают с него неустойку, и значительную ее часть отдают своим юристам-консультантам, — поясняют в ЕРЗ.

По оценке зампреда комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства и руководителя аппарата НОЗА Кирилла Холопика, рентабельность такого сомнительного правового бизнеса составляет сегодня более 500% в год.

Замглавы Минстроя Дмитрий Волков предложил на основе консультаций с участниками рынка составить четкий перечень замечаний к новому жилью, которые являются критическими и влияют на качество строительства, но при не относятся к нормам технического регулирования, применяемым в проектировании и строительстве. Он уверен, что таким образом можно было бы сузить предмет возможных споров и «выбить почву из-под ног у недобросовестных посредников и юристов», пытающихся заработать в судах на неустойке. Кроме того, по словам Волкова, следовало бы определить соответствующие требования к экспертным организациям.

Член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева, в свою очередь, предложила усилить роль приобретателей жилья в процессе приемки жилых домов.

— В частности, речь идет о том, чтобы наделить дольщиков правом осматривать дом перед его приемкой комиссией и фиксировать в протоколе замеченные недостатки, — пояснила эксперт.

По мнению Кирилла Холопика, выражавшего интересы застройщиков, для решения проблемы потребительского экстремизма необходимо реализовать следующие меры:

ввести обязательный досудебный претензионный порядок, предполагающий, что устранение недостатков будет возложено на подрядчика (как это уже предусмотрено в договорах между застройщиком и его подрядчиком); уменьшить размеры неустойки для застройщика с нынешних более 500% годовых до уровня порядка 15,5% годовых с тем, чтобы демотивировать «юристов-экстремистов» втягивать девелоперов в судебные тяжбы.

Отмечается, что данные предложения были единодушно поддержаны участниками круглого стола и вынесены в качестве рекомендаций Правительству РФ для решения данной проблемы.

Кроме этого Кабмину также было рекомендовано:

рассмотреть вопрос о лицензировании деятельности по проведению строительно-технических экспертиз объектов недвижимости, определить требования к экспертам и экспертным организациям;

провести актуализацию Классификатора основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов, утвержденного Главной инспекцией Госархстройнадзора РФ 17 ноября 1993 года;

рассмотреть вопрос о разработке перечня дефектов объектов долевого строительства, согласно которому такой объект может быть признан непригодным для предусмотренного договором использования;

рассмотреть вопрос о создании единого государственного реестра экспертов и экспертных организаций в области строительства с указанием их специализации.

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