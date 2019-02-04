НГТУ вошел в топ-25 российских вузов рейтинга Webometrics Ranking of World Universities

В топ-2000 рейтинга Webometrics Ranking of World Universities смогли войти 25 российских вузов, среди которых Новосибирский государственный технический университет, сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что в опубликованную часть рейтинга вошли 364 российских университета (всего оценивались 1160 российских вузов). Их возглавили МГУ имени М. В. Ломоносова (222-я позиция), СПбГУ (424), НИУ ВШЭ (562), ИТМО (650) и ТГУ (701).

Рейтинг основан на анализе представленности университетов в глобальном интернет-пространстве. Создатели проекта Webometrics своей основной задачей считают содействие университетам в публикации научных достижений и их презентации широкой аудитории.

В рейтинге представлено около 12 000 университетов, при этом фильтрация по конкретной стране позволяет ознакомиться с мировыми и национальными позициями ее университетов, не вошедших в опубликованный рейтинговый список. Для составления рейтинга разработчики оценили сайты более 28 000 университетов мира.

Рейтинг возглавили Гарвардский и Стэнфордский университеты, Массачусетский технологический институт, Оксфордский университет и Калифорнийский университет в Беркли.

Только три университета из группы топ-20 находятся вне США. Это британские Оксфордский и Кембриджский университеты (соответственно, четвертая и одиннадцатая позиции) и канадский Университет Торонто.

Фото: пресс-служба НГТУ