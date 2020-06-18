НГУ и НГТУ НЭТИ вошли в рейтинг зарплат выпускников IT-специальностей

Исследовательский центр портала Superjob опубликовал рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2014—2019 гг.

Отмечается, что в топ-10 рейтинга вошли вузы, выпускники которых стали Нобелевскими лауреатами, а студенты являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад.

Неизменный лидер рейтинга — Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) со средними зарплатами выпускников 180 000 руб. в месяц. На второе место к Московскому государственному техническому университету имени Н.Э. Баумана поднялся Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) — их выпускники уже в первые 5 лет после окончания вуза зарабатывают в среднем по 160 000 руб. На третьей строчке, как и в 2019 году, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (155 000 руб.).

По данным аналитиков, выпускники НГУ могут рассчитывать на 140 тыс. руб., а НГТУ НЭТИ – на 100 тыс. руб. Однако такие зарплаты актуальны только для столицы.

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