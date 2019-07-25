Завод ЭЛСИБ поставит четыре генератора на Иркутскую ГЭС

Завод «ЭЛСИБ» начал отгрузку первых узлов гидрогенератора для Иркутской ГЭС в рамках технического перевооружения станции, сообщили в пресс-службе предприятия.

— Корпус статора, разделенный на шесть секторов, был отправлен тремя автомобильными тралами как негабаритный груз (по два сектора на одном трале). Сборка сердечника статора и укладка обмотки будет производиться на объекте заказчика, силами специализированной монтажной организации. В общем, на Иркутскую станцию будет отгружено более 400 отправочных мест общей массой порядка 1 027 тонн, — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по замене оборудования будут проводиться на работающей станции.

— Так как работы по замене оборудования будут производиться на работающей станции, была определена очередность сборки узлов гидроагрегата. Сборка корпуса статора будет осуществляться с сентября текущего года, — отметили в пресс-службе.

Всего НПО «ЭЛСИБ» ПАО поставит четыре генератора на Иркутскую ГЭС. Новые машины будут мощнее старых на 20%, что позволит вырабатывать дополнительно до 200 млн кВт/ч электроэнергии в год, используя тот же объем воды, что и до замены оборудования.

Фото: пресс-служба НПО «ЭЛСИБ»