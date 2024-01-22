Правила целевого приема в вузы ужесточаются в 2024 году в Новосибирской области

С 1 мая 2024 году изменяется порядок заключения договоров о целевом обучении. Организации-заказчики кадров должны будут разместить информацию о вакансиях на портале «Работа в России» с указанием готовности принять на нее целевика, и требованиями, которые предъявляются к специалисту.

В новосибирских вузах увеличат число бюджетных и целевых мест будет заключаться с кандидатом после поступления в вуз, а не до. Прошу довести эту информацию до широкого круга заказчиков и администраций районов, — отметила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова, выступая на оперативном совещании в правительстве региона.

В настоящее время в вузах области на целевой подготовке при поддержке бюджета обучается 850 человек. Уровень трудоустройства выпускников по итогам 2023 года составил 86%. Всего по целевому приему в 2023 году в вузы региона поступили 1265 студентов.

Министр также напомнила, что с 1 сентября 2023 года во всех школах области был введен профориентационный минимум.

—Прошу глав районов и муниципалитетов усилить профориентационную работу со школьниками для ориентации их в выборе инженерного профиля, аграрного направления, а также сфер здравоохранения и образования, в том числе для поступления в вузы на целевое обучение, — подчеркнула Жафярова.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что инструмент целевой подготовки в регионе используется неполно. С одной стороны, целевик получает определенные преференции для поступления в вуз, гарантии работы, а работодатель —необходимого специалиста. С другой, этот инструмент пока эффективно работает только в медицине.

Глава региона также обратился к министру сельского хозяйства Евгению Лещенко с просьбой «озадачится проблемой в части подготовки специалистов для предприятий АПК с помощью инструментов целевого приема». По этому критерию в регионе также должен вестись рейтинг сельских муниципальных районов. Кроме того, губернатор потребовал изучать опыт сельхозпредприятий, которые эффективно работают с этим инструментом.

— 2024 году проблема максимального использования ресурсов вузов в части целевой подготовки будет под особым вниманием, — предупредил Андрей Травников.

В 2024 году вузы Новосибирской области получили 15004 бюджетных мест. Для сравнения, в 2023 году — 143888. Из них более 10000 — это места инженерного профиля, а также в сфере ИТ-технологий.

Средний бал ЕГЭ вырос с 66,9 до 67,4 балла. В 2023 году из других регионов в новосибирские вузы было зачислено 8416 студентов. Иностранные студенты приезжали в Новосибирск из Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Монголии и Ирана.

Ранее редакция сообщала о том, что в вузах растет заказ на подготовку специалистов для оборонных предприятий.