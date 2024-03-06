Романтика, который привел домой лошадь в подарок жене, арестовали полицейские

История пьяного рыцаря из Кузбасса с белым конем, которого он ночью привел в квартиру к жене, получила неожиданное продолжение. Романтический поступок не оценили полицейские.

― Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по городу Осинники составил в отношении мужчины протокол за «Мелкое хулиганство». Рассмотрев собранные полицейским материалы, суд назначил нарушителю одни сутки административного ареста, ― рассказали Infopro54 в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Зато жители всей страны успели восхититься поступком влюбленного сибиряка. Видео, где шатающийся рыцарь, затаскивает коня на 5-й этаж, а также реакция его супруги на неожиданный сюрприз к 8 марта, облетело все социальные сети и подняло настроение миллиону зрителей.

Уже утром в участке задержанный принц раскаивался и пытался найти хоть какое-то объяснение своему поступку.

― Я был сильно пьяный. Обещаю больше не злоупотреблять, ― оправдывался угонщик лошади перед стражами правопорядка.

Хозяин фермы не имеет никаких претензий к хулигану. Жена сибиряка тоже отнеслась к такому подарку с юмором. Теперь она теряется в догадках, какой сюрприз ее ждет в сам праздник. Главное, что ее мужа уже к этому времени освободят из-под ареста, и он еще успеет подарить любимой хотя бы банальные тюльпаны.