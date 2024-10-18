НГУ стал лидером в рейтинге БРИКС среди региональных вузов России

Ассоциация составителей рейтингов (АСР) представила пилотный рейтинг высших учебных заведений стран БРИКС. В список вошли 600 университетов из Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, Эфиопии и ЮАР.
Россия заняла второе место по количеству представленных вузов — 161 университет. Новосибирский государственный университет оказался на 19-й позиции, лидируя среди региональных учебных заведений.
Оценка вузов осуществляется по трём основным направлениям: образование, наука и взаимодействие с обществом.
Некоторые показатели были пересмотрены, а также добавлен новый критерий — количество совместных научных публикаций с партнёрами из БРИКС.
— Положительное влияние оказало увеличение значимости такого показателя, как «количество побед обучающихся в вузе на международных студенческих олимпиадах» (данные по олимпиадам учитывались с 2019 по 2023 гг.). А также добавление в новый рейтинг такого критерия, как количество научных работ в партнерстве с коллегами из стран БРИКС, — отметил ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.
Всего в первую сотню рейтинга вошли 24 российских вуза. Стоит отметить, что в рейтинг попал и Томский государственный университет (36-е место).
Российские учебные заведения отличились качеством образования: в топ-100 вузов по этой группе критериев вошли 39 учебных заведений России, при этом 10 из них оказались в первой двадцатке.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск вошел в топ-5 городов-миллионников по внедрению экологичного транспорта.
Источник фото: правительства НСО
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