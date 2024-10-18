На Октябрьском мосту в Новосибирске уложили асфальт

В Новосибирске на Октябрьском мосту завершили укладку последнего слоя асфальта.

По информации, полученной от мэрии Новосибирска, основными подрядчиками на данном объекте являются: ООО «ДК Клевер» и ООО «СК Дороги Сибири».

В настоящее время рабочие продолжают ремонтные работы на лестничных спусках. Они красят балки пролётов, устанавливают стойки барьерного ограждения, заполняют швы и монтируют перильное ограждение.

Ремонт Октябрьского моста начался в мае 2022 года и с этого момента районы, прилегающие к мосту, встали в пробках. В процессе мэрия несколько раз меняла подрядчиков, поскольку была недовольна темпами выполнения работ. Ранее ремонтом занималось ООО «СпецТрансСтрой». Летом мэрия в одностороннем порядке расторгла с компанией договор. Она была внесена в реестр недобросовестных подрядчиков.

Стоит отметить, что мэрия планирует открыть движение по всем полосам Октябрьского моста уже до конца этого года.

Ранее редакция сообщал о том, что Дмитровский мост в Новосибирске полностью открыт для автомобилей.