На Октябрьском мосту в Новосибирске уложили асфальт

В Новосибирске на Октябрьском мосту завершили укладку последнего слоя асфальта.
По информации, полученной от мэрии Новосибирска, основными подрядчиками на данном объекте являются: ООО «ДК Клевер» и ООО «СК Дороги Сибири».
В настоящее время рабочие продолжают ремонтные работы на лестничных спусках. Они красят балки пролётов, устанавливают стойки барьерного ограждения, заполняют швы и монтируют перильное ограждение.
Ремонт Октябрьского моста начался в мае 2022 года и с этого момента районы, прилегающие к мосту, встали в пробках. В процессе мэрия несколько раз меняла подрядчиков, поскольку была недовольна темпами выполнения работ. Ранее ремонтом занималось ООО «СпецТрансСтрой». Летом мэрия в одностороннем порядке расторгла с компанией договор. Она была внесена в реестр недобросовестных подрядчиков.
Стоит отметить, что мэрия планирует открыть движение по всем полосам Октябрьского моста уже до конца этого года.
Ранее редакция сообщал о том, что Дмитровский мост в Новосибирске полностью открыт для автомобилей.
Источник фото: мэрия Новосибирска
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